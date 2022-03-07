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謝忻「裸照外流」不忍了怒報案　警證實偵辦中：力求速破

▲藝人謝忻裸照外流，在臉書發文表示已至警局報案；而警方也證實此事，並強調會力求儘速破案。（圖／謝忻IG）
▲藝人謝忻裸照外流，在臉書發文表示已至警局報案；而警方也證實此事，並強調會力求儘速破案。（圖／謝忻IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-07 20:03:49｜2022-03-07 21:30:07

藝人謝忻近日遭遇「裸照外流」事件，她今（7）日在臉書發文透露已經正式報案，強調「不姑息，讓法律來回應這樣的惡行」。而汐止警分局也證實已經在偵辦中，將朝妨害電腦使用偵辦，力求速破，以慰撫被害人身心。

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關於個人裸照外流，謝忻解釋是在拍攝新書的寫真，所以有些照片尺度比較大，有些是在試感覺、試造型、試情境的毛片，沒想到卻被惡意外流。謝忻感嘆，「在人生的這條路上，曾經重重地摔了一跤，我選擇誠懇認錯、坦然面對，並用盡一切努力讓自己再站起來，但這次錯不在我，再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走」。

▲謝忻感嘆投注不少心力的新作品，卻無辜遭到散佈。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻感嘆投注不少心力的新作品，卻無辜遭到散佈。（圖／謝忻臉書）
而汐止分局也證實，黃姓攝影師於3月1日至松山派出所報案，而由於攝影公司位於汐止，因此目前案件已經轉交給汐止分局偵辦。

汐止分局表示，黃男供稱公司的雲端硬碟遭到不明人士盜用，致使謝忻的裸照外流。本案因涉及網路、硬碟等技術，已由科偵小隊組成專案小組偵辦，將力求迅速破案，以慰撫被害人身心。警方也呼籲，民眾若看到相關照片切勿轉傳，以免犯法並造成被害人二度傷害。（編輯：倪浩軒）

▲謝忻臉書全文。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻臉書全文。（圖／謝忻臉書）

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