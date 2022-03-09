巷仔內／陳時中的第三支箭　健保改革刻不容緩

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前健保局總經理張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，健保的目的是避免民眾因為付不起錢，就不去看病，或是會因病貧窮，所以成立全民健保。健保署長李伯璋也曾指出，因為深知改革若沒有開始，就沒有改變的機會，每年健保財務不平衡金額之高，不能只要求醫界「做功德」，民眾也必須適度負擔部分責任。
健保曾三度調漲保費，先是在2002年調漲至4.55%，並調高就醫與部分負擔，後又在2010年再調漲至最高點5.17%，兩次調整結果，分別伴隨時任衛生署長李明亮、楊志良肩負責任下台，而在去年調漲保費的陳時中，反而獲得社會認同，加之防疫表現斐然，至今獲得相當高的支持度，並保證今年之前不會再調漲保費。
陳時中曾說，自己背上有防疫、食安、健保三支箭。目前疫情漸露曙光，核食已開放進口，面對日漸窘迫的健保財務，未來若是想參選，健保財務改革勢在必行，否則將成政治路上絆腳石，此時只能正面對決。
當健保瀕臨可預見的破產危機，保費該調漲，政府就必須調漲，即使民眾會反彈、在野會抨擊，但為保全健保長久經營，政府還是應依照二代健保精神與時俱進，年年精算，調整適宜保費。
「覆巢之下焉有完卵？」因應健保虧損，民眾必須深知，我們不能坐以待斃等來日健保破產，我們會面臨更多已知與未知的醫療風險，因此在享受優質醫療服務時，得付出與之相符合的費用，避免陷入無健保可用的窘境。
改革健保，從來就不只是健保署的責任，民眾對健保有需求，醫界提供優質服務，政府則為保險人，三方都在這艘船上，只有穩定平衡關係撐起帆，才能力保健保永續發展。