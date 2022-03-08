NOW早報／俄烏第3輪會談「沒明確進展」！談判將繼續進行

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今日天氣／今晨下探12度！低溫相當有感 週三起回溫
根據中央氣象局預報，昨晚至今晨西半部及東北部天氣較冷，低溫只有12、13度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約14、15度，北台灣及花東白天高溫約19至21度，中南部高溫22、23度，雖然相對舒適一些，不過太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷，早出晚歸的朋友們，外出要注意保暖，多帶一件衣物。
至於降雨方面，水氣減少，只剩下東半部地區及基隆北海岸仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴天氣。
防疫計程車「清消完30分鐘」就可載一般客？醫師這樣說
交通部民航局副局長方志文昨（7）日宣布，防疫計程車在清消通風靜置30分鐘後，就可載運一般旅客。對此，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，關鍵要視消毒者是否能確實執行，此外，乘車期間仍應全程戴口罩、使用隔板或簾幕，並開雙側窗戶通風，以降低感染風險。
昨疫情記者會中，方志文表示，配合春節檢疫專案至前天截止，中央流行疫情指揮中心同意自昨日零時起，機場防疫車隊在維持既有的防疫措施下，持續落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備、至少接種2劑疫苗、每週PCR篩檢監測健康狀況等，於載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，可載運一般旅客。
對此，李明政認為，醫療上器械也會使用適當的消毒劑仔細消毒，清消靜置30分鐘後，即可再讓下一位病患使用，學理上若是計程車司機也能使用適當消毒劑，確實詳細消毒計程車車體每一個部位，並靜置30分鐘以上，理論上就能讓下一位乘客安全乘坐。
李明政強調，司機可以經過訓練，不過是否有傳染之虞，還是有賴於大家能否徹底執行，若是經過完整訓練，但卻未能依照規範徹底清消，仍具有傳染風險，另消毒劑濃度比例也要正確，漂白水應為1比500，酒精濃度則應為75%。李也提醒，載客期間，司機或乘客都應全程佩戴好口罩，且駕駛座位與乘客座位間應有簾幕或是隔板隔開，另要特別注意的是，兩側各應至少開一扇窗，保持通風，降低感染風險。
孫藝真婚紗試穿照公開？「透視裸色魅力」讓103萬人暈了
玄彬、孫藝真2月10日宣布結婚，婚宴日期被曝光是在3月30日，婚禮倒數23天，繼「準新郎」玄彬公開最新狀態，孫藝真近期也為時裝秀發文，她甚至穿上極似婚紗的禮服亮相，完全可想像「準新娘」屆時美麗模樣。
玄彬、孫藝真2月10日於官方IG公開婚訊，事隔22天，男生在官方IG更新內容，「準新郎」心情看似不錯；孫藝真日前繼婚訊後首發文，她穿上薄紗禮服替時裝秀線上直播做宣傳，宛如新娘子的照片，吸引103萬粉絲按讚。
「準新人」玄彬、孫藝真的世紀婚禮被爆將在WALKER HILL（華克山莊酒店）其中占地430坪的「ASTON HOUSE」舉行，媒體日前加碼公開結婚日期為3月30日，對於時間地點，雙方經紀公司仍保密到家，表示是非公開進行，不便回應「私事很難確認」，沒承認但也未否認。
禁飛區成禁語？美國、北約拒絕烏國請求 憂爆「三戰」
俄烏戰事已經持續逾10天，歐美各國紛紛對俄羅斯祭出嚴厲制裁，但是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不斷向國際呼籲，在烏克蘭上空設立禁飛區，並警告若烏克蘭失守，全歐洲都會面臨威脅。對此，俄羅斯總統蒲亭警告，任何設置禁飛區的國家將被視為介入武裝衝突，讓烏克蘭對國際的請求窒礙難行。歐美各國在經濟以及軍武上全力支持烏克蘭，唯獨「禁飛區」要求遲遲不肯鬆口答應，有美國政治人物表示，因為這很可能會「引發第三次世界大戰」。
禁航區（no-fly zone、no-flight zone，NFZ），又稱禁飛區，是指禁止任何未經許可的航空器（包括飛機、直升機、熱氣球、無人機等）飛入或飛越的空中區域。
禁飛區主要有兩種形式，一種是主權國家在特殊情況下，對領空範圍採取限制飛行的管制措施，其劃定大多出於國防考量，例如軍事基地、重要政府機構、重要公共設施（核電廠、水壩）上空等，另外也有基於飛行安全理由，例如摩天大樓、火山活動地區上空等。另外一種則是在國際社會上，發生戰亂衝突的國家或地區，所劃定的特殊限制空域，限制衝突相關方的航空器在管制空域內飛行。只有在聯合國等國際組織授權的前提下，建立這種禁飛區才具有合法性。
過去聯合國曾經在1993年南斯拉夫內戰期間，以及2011年利比亞內戰期間，授權執行禁航區決議。1991年波斯灣戰爭結束之後，美國、英國以人道為由，曾在伊拉克劃設禁飛區，但沒有獲得聯合國的直接授權。
《新華社》報導指出，禁飛區是國際干涉的新方式，便於讓國家或軍事集團，以有限的軍事打擊干涉目標，甚至促成政權更迭。報導以利比亞禁飛區為例，指出當時法國、英國、美國等國一邊在空中對利比亞政府軍展開攻勢，一邊則扶植利比亞反對派武裝行動，讓反對派得以扭轉戰局，最後推翻格達費政權。自2011年3月至10月期間，北約對利比亞的軍事行動總計出動軍機超過2萬6000架次，摧毀超過5900個軍事目標。
俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）曾指出，禁飛區概念遭到北約國家扭曲，成為協助利比亞國內衝突的軍事行動。
近來澤倫斯基連日不斷向美國以及北約呼籲，在烏克蘭上空設立禁航區（禁飛區），但不論是矢言力挺烏克蘭的北大西洋公約組織，還是英國、美國都異口同聲拒絕了澤倫斯基的要求。而俄羅斯總統蒲亭宣告「任何協助設置禁飛區的國家，將被視為參與這場衝突」，也讓烏克蘭的要求窒礙難行。
北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，以北約的立場來說，一旦直接介入烏克蘭戰爭，最終可能會導致歐洲爆發全面的災難性戰爭。目前已經增加對烏克蘭的支持，但仍然不能答應設立禁飛區的要求。
而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）認為若實施禁飛區，意味著北約將需要派機飛往烏克蘭領空，擊落禁飛區內的俄羅斯戰機，而美國總統拜登（Joe Biden）已明確表示不會與俄羅斯開戰。
美國參議員魯比歐（Marco Rubio）曾表示，設立禁飛區基本上和「展開第三次世界大戰」無異，魯比歐指出，「人們必須了解禁飛區是怎麼操作的，因為現況不是說你設置了禁飛區，其他人就會遵守。而且一旦俄羅斯的飛機飛入禁飛區，那美國就必須將它擊落，而它所帶來的後果是難以想像的」。另一名參議員墨菲（Christopher Murphy）也認為，實施禁飛區與美、歐的利益不符，「這麼做可能會導致世界2個最大、裝備最精良的核武器國家直接向對方開戰」。
全家「隱藏服務」躲3年被抖出！眾人全愣：7-11真的輸了
台灣超商密集度非常高，往往一條街上就有各種不同品牌的超商，而每間超商都會祭出不同的特色來吸引客人。近日，就有網友分享去全家使用「洗衣服」的經驗，沒想到釣出不少人傻眼直呼「全家什麼時候又能洗衣服了....」、「以後全家會不會開熱炒店？」引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「在全家洗衣服真的很方便，不過遇到衣服已經洗好的人又不拿，真的會很生氣，等了30分鐘！」只見貼出的圖片，一間全家內除了基本販售商品外，店內還有洗衣機架設，分為大型、中型等機台，讓民眾可以洗衣、烘衣一機完成，神秘的隱藏服務，讓人感到新奇。
貼文一出，網友紛紛傻眼表示「等等.....全家什麼時候又可以洗衣服了啦？」、「....7-11真的輸了，太誇張了啊」、「會不會哪天全家開熱炒店，我也不意外」、「太神奇了，全家居然還有洗衣服的」、「我是知道全家有送洗衣服的服務，但第一次看到洗衣機在門市，好酷」、「第一次看到+1....怎麼有這種東西」、「全家哪有洗衣機啊？在台北沒看到啊」、「太誇張＝＝我怎都不知道全家有洗衣服功能」。
事實上，全家推出這種含有「洗衣服務」的復合型商店已經許久，在2019年時於新北三重開立第一間門市，隨後拓展至台中、高雄、基隆、新竹等，目前全台已經有20幾間門市為這種復合型商店，民眾若想方便使用，也可以上全家官網搜尋住家附近是否有據點服務，只能說超商現今成為民眾日常生活不可或缺的重要商家，推出的服務也可以說是越來越廣泛。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。