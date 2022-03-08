蘋果發表會前爆料大神再出招！新款iMac Pro要到2023年了
眾所期待蘋果2022首場發表會即將在台灣時間3/9凌晨2點登場，主題為「Peek performance」(超能揭秘)，搭配上彩色的蘋果LOGO，網路傳聞這次的主軸會放在產品的效能、速度與顏色的升級，目前最夯的爆料為第三代iPhone SE，除了網路傳的沸沸揚揚，配件大廠似乎也已經量產相關系列產品，在日本亞馬遜已經看到iPhone SE 3的保護殼和螢幕保護貼登場，再加上有蘋果爆料大神目前為天風國際分析師郭明錤，日前在Twitter上預測新一代iPhone SE規格， 可信度也就更高。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-08 09:33:56
大神不僅爆料iPhone SE，近日郭明錤同樣在Twitter上分享關於蘋果電腦的新產品預測，2022會有更強大的Mac mimi和性價比更高的顯示器，而高規工作站等級的Mac Pro 和 iMac Pro可能要到2023年才有機會亮相，意味著春季發表會或許無緣登場。同時根據外電報導，似乎Apple正在積極測試M2晶片，將帶來更強大效能的核心處理器。至於何時會亮相，就看蘋果何時準備好了。