《青春換日線》探討校園霸凌 陳淑芳驚喜現身力挺國片
由杜榮峰導演執筒，集合演出台劇《 天橋上的魔術師 》而走紅的初孟軒，以及呂晉宇、商鼎、晏柔中新生代演員主演，加上資深藝人王皓、劉明勳、劉爾金、孟翔等人共同主演的校園電影《青春換日線》，故事探討校園簽賭和霸凌議題，昨（7）日舉辦首映會，金馬影后陳淑芳更是驚喜現身，她表示好的國片絕對會力挺，也希望大家可以繼續支持台灣電影。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-03-08 03:54:35
初孟軒、呂晉宇、商鼎對首次主演電影的首映會充滿期待，三人和粉絲分享：「大家都曾經年輕過，學生時期都做過很多好與壞的事，也都有過叛逆，現在回想起來都是有趣的。同學的霸凌、校園的賭博常常有，都是成長的過程。很期待看到大家看完電影後的感動，希望大家多多支持，讓票房衝出好成績。」
女主角晏柔中則表示，事前看了很多青春校園愛情的電影做功課，為戲揣摩男女之間戀愛的心情和喜怒哀樂，首度擔任女主角覺得有點壓力，也感謝導演在演技上及情緒上的指導。她透露電影雖然有簽賭和暴力的部分，但卻有更多的青春活力和熱情、愛，拍攝期間看到很多高中生都好年輕，再看自己覺得心態年輕、有保養得宜，希望大家能進電影院，感受一下正面的能量。
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