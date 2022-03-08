《咒》闖邪教聖地拍片 新竹深山驚見好多「裸體阿伯」
恐怖電影《咒》釋出最新預告帶觀眾一探邪教聖地，神秘氛圍下接連出現行為怪異的教徒，嘴裡不斷唸著「你叫什麼名字？」讓人看了渾身發毛。首挑大樑演出恐怖片的蔡亘晏回想當時拍攝的最大考驗其實是對抗超級寒流，不僅電腦凍得開不了機，在彎曲又結冰的山路車子也打滑難以前行。演員阿Q說最凍未條的絕對是上廁所：「先是要把小阿Q從褲子裡拿出來這過程就有夠可怕！」每次都要憋到受不了才肯去廁所解放。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-03-08 04:10:18
為了拍攝片中的邪教聖地，《咒》劇組前往兩千多公尺高的新竹深山，卻恰巧碰上超級寒流來，到了夜晚只有負6度的低溫，女主角蔡亘晏僅穿一件牛仔褲，不斷跌倒、爬行在滿是泥濘的地上，全身貼滿暖暖包才得以不失溫，她說最辛苦的其實是飾演邪教徒的阿伯們，「有一場戲他們幾乎全裸，在零下低溫只穿一條內褲拍攝，非常令人尊敬！」阿Q則是差點被劇組取暖用的炭爐嚇壞：「因為凌晨拍攝非常累，大家圍在炭爐取暖時都面無表情不說話，偏偏現場又播放著舉行邪教儀式的聲音，乍看之下還以為那些人通通是邪教徒！」
最新釋出的預告中，林敬倫腳踹地道入口的門、對著牆壁大喊「我叫什麼名字」，瘋狂行徑讓人不寒而慄，也引起網友們興奮直呼：「越來越期待了！」那場戲在伸手不見五指的山洞中拍攝，全場安靜只有林敬倫的腳步聲和低鳴聲，強烈的壓迫感使得在旁對戲的阿Q也混身不對勁：「因為很黑加上我有點缺氧，所以感覺我有一段時間意識有點混亂，頭很脹很麻，覺得有一種好像空氣在旋轉的吵雜感。」林敬倫也說：「裡面真的很黑還有蝙蝠，如果只有自己一個人，真的完全不敢多走一步。」