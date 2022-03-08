冷爆！今清晨彰化芬園僅7.9℃ 週三白天冷氣團減弱回暖
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，從昨晚（3/7）到今日（3/8）清晨全台氣溫極低，根據中央氣象局觀測資料顯示，截至上午6時20分為止，台灣本島平地最低溫落在彰化芬園只有攝氏7.9度，嘉義民雄僅攝氏8度，雲林斗南、古坑、嘉義市東區也只有攝氏8.1度，台北市攝氏11.9度，而全台最低溫則出現在外島馬祖攝氏7.8度。氣象局表示，今日白天各地放晴，預估北部、東部高溫略升至攝氏19到21度，中南部高溫約攝氏23度，西半部地區日夜溫差大，請民眾留意。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-08 06:22:35
氣象局原本預估這波冷空氣的強度僅為「大陸冷氣團」（台北日最低溫降到攝氏12～14度之間），但最新預報冷空氣強度已經升級為「強烈大陸冷氣團」（台北日最低溫降到攝氏12度以下），並且因這波冷空氣偏乾燥，各地從昨晚開始陸續放晴，配合輻射冷卻效應，導致清晨中南部地區多出出現攝氏10度以下低溫。
氣象局目前持續發布低溫特報，除了花蓮、台東、澎湖及馬祖以外，其他各縣市都在黃色燈號警戒區範圍內，可能有攝氏10度以下低溫發生機率，請民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；有呼吸道及心血管疾病的患者要注意保暖，農作物及水產養殖業嚴防寒害。
氣象局表示，明天（3/9）清晨中部以北及東北部地區氣溫仍然偏低，預計這波強烈大陸冷氣團要等到明天白天之後才會減弱，屆時各地氣溫會逐步回升，下半週全台大多維持多雲到晴的好天氣，西半部地區白天高溫可達攝氏25度以上，中南部地區甚至上看攝氏30度，日夜溫差大，僅東半部地區偶有零星短暫陣雨。