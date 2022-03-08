冷氣團發威！18縣市低溫特報　西台灣成「凍番薯」

中央氣象局表示，今（8）日至明日清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低，針對全台18縣市發布低溫特報，今晨西半部、宜蘭及金門有10度以下氣溫發生機率，此外，因東北風明顯偏強，新竹至高雄、東半部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風。
編輯中心／綜合報導
2022-03-08 06:35:39
氣象局今日清晨4時29分，針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報，將有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾多加注意保暖及日夜溫差；並針對16縣市發布陸上強風特報，新竹至高雄、東半部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風。
氣象局指出，今日清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，西半部及東北部天氣都較冷，低溫只有12、13度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約14、15度，白天陽光出來後，北部及花東地區高溫約19至21度，中南部高溫22、23度，雖然相對舒適一些，但太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷；降雨方面，因水氣減少，剩下東半部地區及基隆北海岸仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
而這波大陸冷氣團，將在明日白天起減弱，氣溫也會明顯回升，轉為較舒適、溫暖的天氣型態，但西半部仍要注意日夜溫度差距，10日至13日夜晚與清晨易有輻射霧，影響能見度，氣象局提醒用路人行車多注意安全，並請提早注意搭機往返的航班資訊。（編輯：林莞茜）