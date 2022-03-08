7-11這碗「低調神物」被挖出！老饕ㄧ喝狂讚：天冷都不怕
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；且台灣超商販售商品多樣，像是生鮮、微波食品、飲料和咖啡等，深受民眾喜愛；對此，就有一名女網友分享7-11這碗「低調神物」香菇雞湯，表示「肉嫩又好喝」，貼文一出，網友也讚「天冷都不怕」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 06:43:59
該名女網友昨（7）日在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發文，表示因為天氣突然轉涼，讓她突然很想喝一碗熱湯，便到7-11晃一晃，沒多久就發現這碗「香菇雞湯」，她一喝驚為天人「肉很嫩，不過只有2塊肉，但突然想喝湯，可以欸」。
貼文一出，掀起熱議，「肉看起來很大塊，可以了啦！哈」、「真的忽然又變冷了」；另外，也有網友分享其他款熱湯，「還有鳳梨苦瓜雞必買」、「覺得剝皮辣椒也不錯」；但也有網友認為，「藍色那碗我雷過，朋友送的，味道很淡，薑味很重，雞肉迷你迷你二塊，我跟她說再買就絕交」。
事實上，7-11在去年9月就與連續三年蟬聯米其林必比登推薦人氣餐廳「雙月食品社」聯名，推出新品「香菇油飯」、「香菇雞湯」；此外，7-11也陸續與其他間「熱門小吃店」合作，像是「阿桐阿寶四神湯」、「源芳刈包」、「周氏蝦捲-炸花枝丸」和「楊哥楊嫂肉粽-南部傳統粽」等，7-11結合多款傳統小吃，且皆為老字號名店，深受民眾喜愛。（編輯：郭佩蓉）