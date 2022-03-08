7-11「隱藏版飲料」被撞見！網嗨爆扛整箱 官方認了復活
便利超商成為時下不少人每天必去的商家之一，往往都會推出限時聯名品項，也因為消費模式不同，些許產品陸續消失停賣、減少販售門市等等，例如7-11的「思樂冰」就是其經典。而近日，就有網友分享去逛7-11時，意外撞見「隱藏版飲料」，發現櫃檯又重新搬出販賣，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 07:30:19
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「現在隱藏版飲料已經全台販售囉！之前都是要去台北才買得到，現在終於不用請北部的朋友寄下來給我了！就是好喝啦這個！有人也喜歡這味嗎？」只見貼出的照片，7-11櫃檯旁邊擺出一箱一箱飲料，上頭寫著「美研社」三字，過往曾經在超商不見蹤影，後來在藥妝店網購以及北部超商逐漸復甦，現在正式回歸。
貼文一出，網友紛紛回應「啊啊！是美研社，我的最愛」、「拍謝三月初就先去扛一整箱了，我的最愛」、「超愛的！之前也是有上台北就一定要買一箱囤貨，現在都買的到了超開心」、「終於不用再囤貨了，好開心的南部民眾」、「之前去花蓮買好幾瓶，喝到剩下一瓶捨不得喝，終於南部也賣了」、「先扛整箱再說了，等好久了」、「那天買來喝，好像比較淡耶」。
而根據「美研社」官方臉書透露，美研社玫瑰茶飲在去年原本就已經在台中獨家開賣，後來開放至雲林以北的7-11門市販售，如今三月開始已經全台販售，等於是宣布全面回歸，讓不少人直呼「完全回歸童年！」、「這類型的復刻產品真的歡迎回歸」。（編輯：張嘉哲）