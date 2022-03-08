今日最聚焦／出國旅遊3點注意　專家解析：團費一定變貴

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不過游國珍提醒，開放國際旅遊後，同樣的行程會有更高的售價，而且在行程安排上也會有所變化，「因為在開放初期可能有一些國家的法令歸定，包含出入境人數、景點選擇、住宿條件要求和用餐、餐廳規範等等可能和以前不太一樣」。
還有國人在出國之前，也要注意自身疫苗施打是否符合該國家的要求；開放國際旅遊之後還有與以往不同的保險差異，「以前我們所謂的履約責任險或平安保險，都不包含防疫險，包含出國染疫確診後無法回國，在當地衍伸出來的住宿費用、醫療費用等等，每一個國家也會根據保險有不一樣的要求」。
游國珍強調，旅遊保險的差異是後疫情時代非常重要的事情，在主管單位交通部觀光局或是委託全聯會來共同調查，包含去每一個國家，對應要求保險的額度大概是多少，涵蓋的內容有哪些方面等等，這部分可能會有比較明確的辦法，「我想消費者不用太過擔心，因為這會是未來出國旅遊常態性必備的保險，那相關內容就是由主管單位來共同制定」。
而對於國際旅遊市場的回溫觀察，游國珍認為，如果是雙邊國門開放，不需要隔離的狀況之下，那就會有報復性的成長，可能開放的一個月份就能衝出好幾十萬的能量，現在保守預估，今年度全年出入境的觀光人數，如大概能恢復一成左右，「雖然一成感覺很少，但在2019年台灣出境的人數是一年1700萬，一成就是170萬」，這樣的人數對旅行社來說是有相當大的助益。