張蘭不給汪小菲新歡名分！直言想念大S：只有一個兒媳

汪小菲和大S終結11年婚姻，婆婆張蘭的態度一直被認為是離婚關鍵，還被網友爆料她跟汪的26歲新歡張穎穎交情不錯，掩護兒子婚內出軌，但張蘭始終不願鬆口，昨（7）日還在直播時聊到兩位女主角，直言很想念大S，反倒不承認張穎穎的準媳婦身分，「我只有一個兒媳，沒有新的，把新字去掉」。

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▲張蘭在直播中表示仍想念大S。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張蘭不願意承認張穎穎的準兒媳身分。（圖／翻攝張蘭抖音）

其實汪小菲和張穎穎陸續被抓包同居、十指緊扣，還有多款同款羽絨衣、戒指、項鍊，有新戀情是鐵證如山，但疑似怕影響新餐廳「麻六記」的生意，汪小菲始終「裝死」不願承認新歡的存在，直播帶貨時面對網友滿螢幕的嘲諷，他就算擺臭臉，也要敬業地宣傳商品。

而張蘭的態度更詭譎，明明去年和張穎穎同遊泰山，還戴上同款項鍊，卻始終否對方的存在，也否認一起到海南共度春節，並不承認張穎穎的兒媳地位。她昨在直播坦言還是很喜歡大S，指她永遠都是自己的兒媳婦，是自己的孩子，可見張蘭對大S的喜歡，卻連張穎穎名字都不願提到。

▲張蘭（左）曾和汪小菲一家人出遊，當時全家合影很幸福。（圖／翻攝汪小菲微博）