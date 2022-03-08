張蘭不給汪小菲新歡名分！直言想念大S：只有一個兒媳
汪小菲和大S終結11年婚姻，婆婆張蘭的態度一直被認為是離婚關鍵，還被網友爆料她跟汪的26歲新歡張穎穎交情不錯，掩護兒子婚內出軌，但張蘭始終不願鬆口，昨（7）日還在直播時聊到兩位女主角，直言很想念大S，反倒不承認張穎穎的準媳婦身分，「我只有一個兒媳，沒有新的，把新字去掉」。
記者江芷稜/綜合報導
2022-03-08 10:16:13
其實汪小菲和張穎穎陸續被抓包同居、十指緊扣，還有多款同款羽絨衣、戒指、項鍊，有新戀情是鐵證如山，但疑似怕影響新餐廳「麻六記」的生意，汪小菲始終「裝死」不願承認新歡的存在，直播帶貨時面對網友滿螢幕的嘲諷，他就算擺臭臉，也要敬業地宣傳商品。
而張蘭的態度更詭譎，明明去年和張穎穎同遊泰山，還戴上同款項鍊，卻始終否對方的存在，也否認一起到海南共度春節，並不承認張穎穎的兒媳地位。她昨在直播坦言還是很喜歡大S，指她永遠都是自己的兒媳婦，是自己的孩子，可見張蘭對大S的喜歡，卻連張穎穎名字都不願提到。
網友們認為，畢竟大S為了汪小菲生了一雙兒女，有了孫子孫女這層關係，張蘭當然傾向支持大S，況且大S的知名度較高，對於汪小菲及其事業都很有幫助，商業價值遠遠超過張穎穎，這些對於馳騁商場多年的張蘭而言，應該非常了然於心，一經比較之後，難怪張蘭表示想念兒媳婦。而張穎穎屢次曬出影片及照片，佐證她與汪小菲的戀愛事實，想要逼對方承認自己的身分，但沒有婆婆的支持，這段感情的發展讓人拭目以待。