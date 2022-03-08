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不送衛教品了！鼓勵長者施打疫苗　中市大方發500元禮券

▲盧秀燕宣佈台中市將發放500元禮券，鼓勵長者施打疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.03.08）
▲盧秀燕宣佈台中市將發放500元禮券，鼓勵長者施打疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.03.08）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-08 10:43:46

中央流行疫情指揮中心為鼓勵65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，昨表示地方政府可加碼提供500元以下衛教品。台中市長盧秀燕今宣佈，將直接發放500元禮券，全市符合資格者約有13萬人，預計可催出2.7萬位長者接受施打。若長者無法配合快打站時程，亦可直接打電話，由市府協助媒合。

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盧秀燕今（8日）於市政會議表示，中央建議地方政府可自3月10日到4月10日加碼提供500元以下衛教品，鼓勵長輩施打疫苗，但衛教品不如禮券實際，市府決定統一提供禮券，同時將發放禮券的時間回推到中央公布的昨天，亦即自7日起施打疫苗的65歲以上長輩、55歲以上原住民都可領取禮券，希望創造更大誘因、鼓勵老人家施打疫苗。

盧秀燕說，長輩沒有接種疫苗的死亡率，比已施打3劑者高7.9倍，為提高施打率，17日將為長者在全市加開45處快打站，事前會透過里鄰長系統發接種通知單到家戶。若當日不方便施打、也不懂預約的長者，可以打電話到區公所、衛生所或1999，留下自己姓名資料及方便施打的日期與時間，由市府人員協助與醫療院所媒合。

盧秀燕表示，台中市約有13萬位長者符合打疫苗的獎助資格，依過去注射率估計，可以鼓勵2.5-2.7萬位長輩注射。

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