進一步邁向電動化，Aston Martin與Britishvolt合作開發高性能電池，首款電動車2025年亮相
雖然已推出最強DBX和V12 Vantage即將回歸，但先前據報導位因應趨勢與市場表現，Aston Martin未來也將轉型朝電動化邁進，近日Aston Martin便表示與Britishvolt合作開發高性能電池。
Carture 車勢文化
2022-03-08 10:55:20
面對電動化趨勢沒有車廠能置身事外，而高階品牌則在轉型前夕推出高性能燃油動力做最後回味，其中Aston Martin便在2月初推出擁有707hp馬力的最強DBX，今年也還會帶來限量回歸的V12 Vantage，而咆嘯後就要回歸現實，近日Aston Martin就宣布將與新創公司Britishvolt合作開發高性能電池。
對於Aston Martin高階品牌來說，所推出的電動產品必須要有新的高度，因此與Britishvolt合作開發的電池就必須朝定義續航里程標準，更優異出色的充電效率，及因應賽道激烈操駕等方向。其開發成果首款電動跑車預計會在2025年現身，緊接著2026年推出電動SUV，同時未來所推出新車也都會是搭載純電或油電系統。