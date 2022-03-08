蒲亭「第一情婦」曾逼退前妻 傳攜4名子女逃往瑞士避難
俄羅斯入侵烏克蘭已經進入第2週，在雙方三次談判下仍未有明顯進展，烏克蘭百萬難民流離失所被迫離開家鄉。根據外媒透露，俄羅斯總統蒲亭的情婦、38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）早被安排帶著兩人的4名年幼子女，安全地躲在瑞士別墅當中。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-08 10:50:32｜2022-03-08 11:30:06
俄軍對烏克蘭發動攻擊，迫使無辜平民離開家鄉，外界更是擔心蒲亭有意以核武器當作威脅手段，已經安排好將身旁親近的人送往核掩體內。專門報導政壇與娛樂界明星八卦的美國媒體《Page Six》指出，蒲亭諸多地下情婦當中最有份量的卡巴耶娃正是被送往安全的瑞士小木屋其中一群。
在2004年雅典奧運的韻律體操項目拿下金牌的卡巴耶娃，在體操史上奪得最多金牌，有「韻律體操傳奇」之稱，但私生活方面卻從未與蒲亭有著任何官方證實的關聯。外界普遍認為，她替69歲的蒲亭生下4個孩子，包括2個兒子與1對7歲的雙胞胎女兒，而這4個孩子都持有瑞士護照。
2008年，卡巴耶娃相傳與當時已婚的蒲亭陷入熱戀，隨後蒲亭選擇在2013年6月6日，與結婚長達三十年的前第一夫人柳德米拉‧蒲亭娜（Lyudmila Putina）在克里姆林宮觀看芭蕾舞演出後，突然宣布決定離婚的消息。
白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）就曾經暗示，過去蒲亭其實擁有不少地下情婦，然而這三十年來檯面上仍願與替他生下兩女的柳德米拉維持和睦關係，之所以會決定離婚全是因為「卡巴耶娃向他施壓」，可見這名美艷的體操選手在蒲亭心中的具有相當程度的分量。