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馬斯克哭哭！俄烏戰事燒原料價格飆　平價電動車計劃受阻

▲美國知名電動車廠商特斯拉，近日向紐約國際貿易法庭提出訴訟，指控美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅一事違法，使特斯拉遭受經濟損失。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國知名電動車廠商特斯拉，近日向紐約國際貿易法庭提出訴訟，指控美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅一事違法，使特斯拉遭受經濟損失。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-08 10:56:41

新冠肺炎疫情肆虐全球已逾2年，造成供應鏈受阻、晶片短缺、原物料成本飆漲，如今又因為俄羅斯斯入侵烏克蘭而雪上加霜，特斯拉執行長馬斯克先前曾想推出平價電動車的計畫恐怕也因此被打亂。

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根據《路透社》報導，馬斯克曾宣告，計劃在2023年推出售價僅2.5萬美元的平價電動車，不過這項計畫不到半年就宣布落空。因為零件供應仍緊張，馬斯克年初宣布，不打算推出任何車型，首要目標是推動現有產品陣容的產量最大化，以提高汽車年產量以及交付狀況。

隨著俄烏衝突加劇，原物料價格上漲，憂心主要生展國俄羅斯出口受到干擾，鎳和鋁的價格在7日時創下歷史新高；在供不應求的情況之下，鋰的價格也有所上漲，自去年年底以來已經上漲一倍之多。

因為電動車電池是生產電動汽車中，最貴且最不可或缺的部分，行業分析師米勒（Gregory Miller）表示，鎳、鋰和其他材料的價格上漲可能會減緩甚至暫時改變電池成本下降的長期趨勢，阻礙電動車市場發展。米勒認為，今年鋰電池價格大漲的可能性也會很高。

多年以來對於耗油量大的汽車或是皮卡車的需求不斷增長的背景之下，油價7日時飆升至2008年以來的最高水平，能夠刺激人們對於電動汽車的興趣。但根據汽車研究公司考克斯（Cox Automotive）的數據顯示，1月份美國電動汽車平均售價約6.3萬美元，比起整體汽車市場相比高出約35%，考克斯調查指出，雖然目前充電站越來越普及，但價格高昂仍是消費者猶豫的主因。

受到供應鏈衝擊，特斯拉自2020年12月將其最便宜的車款Model 3的價格上調18%，至4萬4990美元（約台幣127萬）。

▲即使現在充電座增加，但電動車價格高昂仍是消費者卻步的主因。（圖／美聯社／達志影像）
▲即使現在充電座增加，但電動車價格高昂仍是消費者卻步的主因。（圖／美聯社／達志影像）
新創公司Rivian近期表示，由於零件成本提升，將新車售價提高20%，但也引發部分消費者反彈；另一間新創公司Lucid雖然尚未提高價格，但也正在計畫調整售價來平衡上漲的供應鏈成本。

報導指出，在供應鏈成本上升的情況之下，相較於特斯拉以及其他大車廠，規模較小的電動車公司或是新創公司不僅在市場優勢少，也沒辦法要求零件供應商壓低價格出貨，此時可能得轉嫁給消費者，但也得看消費者是否願意買單。

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