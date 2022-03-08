COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

閃婚汪小菲、復合具俊曄　大S兩段婚姻充滿戲劇性

▲大S離婚汪小菲之後宣布嫁給「酷龍」具俊曄。（圖／翻攝大S IG）
▲大S離婚汪小菲之後宣布嫁給「酷龍」具俊曄。（圖／翻攝大S IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-08 10:56:22｜2022-03-08 11:10:05

大S（徐熙媛）離婚106天宣布再婚，對象是前男友、韓團「酷龍」成員具俊曄，回顧大S兩段婚姻充滿戲劇性，當年她對大陸富商汪小菲一見鍾情，認識49天就決定結婚，這次離婚不到3個月，因為具俊曄一通電話關心，勾起20年前戀愛悸動，義無反顧再相信愛情一次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲（左）、大S婚姻亮紅燈。（圖／記者葉政勳攝）
▲汪小菲（左）、大S戲劇性閃婚的羅曼史像極偶像劇。（圖／記者葉政勳攝）
大S、汪小菲在安以軒生日派對上天雷勾動地火，因大S一句「你可以來台灣找我玩啊」，汪小菲神祕來台灣，為她34歲生日慶生，打動佳人芳心，這才只是他們見面第三次，第四次就決定互許終身，按照雙方的說法，兩人對彼此都有一見如故的感覺，彷彿已經認識許久，所以才認識49天就閃電結婚。

結婚10年來，為了獨子汪小菲要傳宗接代，大S鬼門關前走一遭，在生兒子時癲癇復發斷氣，急救2次才保回一條命。去年6月大S第一次開口告訴外界自己要離婚，說是不滿汪小菲政治言論，同年11月就宣布離婚，對於汪小菲和新歡張穎穎的緋聞，沒有一句壞話，只說一切都過去了。

▲「酷龍」具俊曄是第一代韓流天王。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲「酷龍」具俊曄是第一代韓流天王。（圖／翻攝具俊曄IG）
沒想到恢復單身不到3個月，大S嫁給舊愛具俊曄，在K-POP還沒席捲全球的時候，酷龍是第一代韓團偶像，因為舞蹈風格強烈，在台灣很快走紅，大S親自到酷龍演唱會追星，和偶像具俊曄一見鍾情，展開2年的地下戀情，大S情到濃時，在腳踝上刺了和韓文「具」同音的「九」，以紋身代表愛的印記。

▲「酷龍」具俊曄主動聯絡大S，復合後閃電結婚。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲「酷龍」具俊曄主動聯絡大S，復合後閃電結婚。（圖／翻攝具俊曄IG）
不過因為酷龍太紅，當年具俊曄不認這段戀情，讓大S非常傷心，最終分手收場。後來是具俊曄聽到大S離婚的消息，翻出20多年前的電話號碼，鼓起勇氣聯繫大S，「和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀