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北市陳時中勝蔣萬安？連勝文：進入選戰模式後會不一樣

▲對於衛福部長陳時中北市長民調領先國民黨立委蔣萬安，國民黨副主席連勝文說，那是因為國民黨還沒有進入選戰模式。（圖／資料照片）
▲對於衛福部長陳時中北市長民調領先國民黨立委蔣萬安，國民黨副主席連勝文說，那是因為國民黨還沒有進入選戰模式。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-08 11:17:16

有最新民調顯示，北市長選戰在三腳督的情況下，民進黨籍的衛福部長陳時中仍勝國民黨籍的立委蔣萬安。國民黨副主席連勝文今（8）日表示，那最好，請陳時中趕快來選、有什麼好猶豫的，至於媒體詢問蔣萬安是否選情危險？連勝文說，蔣還沒有正式投入選戰，等國民黨確認人選、進入選戰模式後，相信會不一樣。

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中華傳播管理學會昨日公布台北市長選戰最新民調，衛福部長陳時中支持度33.6%，領先國民黨立委蔣萬安的30.2%，若以無黨籍參選的台北市副市長黃珊珊支持度則為23.3%；如果黃珊珊由民眾黨提名，民進黨陳時中支持度32.9%，仍領先國民黨蔣萬安的30.1%，黃珊珊支持度21.4%。

連勝文上午陪同子弟兵新北市三重蘆洲議員擬參選人林鼎超，與北市中山大同區議員擬參選人柳采葳共度婦女節，三人共同煮早餐，被問及北市民調時，連勝文表示，請陳時中趕快來選，不用猶豫，台北市民對陳時中的愛恨也很分明，這樣正好。

媒體詢問，蔣萬安的選情是否有點危險，連勝文說，國民黨目前還沒有確認市長候選人，且蔣萬安也還沒有正式投入選戰，還在立院堅守崗位，等確定候選人、進入選戰模式後，相信會不一樣。

至於民眾黨是否可能瓜分國民黨的選票？連勝文說，現在判斷這些可能有點早，很多選民都是前幾週前才會決定支持的對象，重點還是看誰才能把城市帶往更好的未來。

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