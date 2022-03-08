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讓愛無懼！跟騷法上路　新北警展現守婦護幼的決心

▲新北市長侯友宜與所有保護婦幼的「新北警尖兵」，高喊「翻轉暴力，讓愛無懼！跟騷守護，由我保護！新北婦幼團隊！我們準備好了！」展現守婦護幼的決心。（圖／新北市警察局提供）
▲新北市長侯友宜與所有保護婦幼的「新北警尖兵」，高喊「翻轉暴力，讓愛無懼！跟騷守護，由我保護！新北婦幼團隊！我們準備好了！」展現守婦護幼的決心。（圖／新北市警察局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-08 11:27:51

今天是3月8日婦女節，新北市長侯友宜參加警察局舉辦的「警政工作會報」，除頒獎表揚16名績優的家防官外，更肯定日前婦幼警察隊員警遠赴屏東救援「黑戶母子」案；侯友宜也與所有保護婦幼的「新北警尖兵」共同宣誓「跟騷守護，新北準備好了！」

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侯友宜表示，感謝新北警局婦幼團隊對於保護婦幼安全的付出，「跟蹤騷擾防制法」已立法通過，並由總統簽署公布後即將上路，新法上路後可加強保護跟騷受害人，對於保護婦女同胞的安全也將更為完善，同時賦予檢察官及警察得以公權力介入，即時保護被害人；侯友宜也與所有保護婦幼的「新北警尖兵」共同宣誓「跟騷守護，新北準備好了！」象徵新北市「守婦護幼」的決心。

警方指出，這次獲獎的績優家防官中，海山警分局防治組警員程啟瑋從警16年，出勤看過許多兒虐家暴案，女兒剛出生的他感同身受，決心擔任家防官，一肩扛起第一線保護婦幼的工作；7年家防官生涯中，印象最深刻的就是協尋方姓女童未就學案，透過女童父親的停車資訊，再利用臉書發文及多次查訪，才還給女童正常的就學權益，今年更入圍衛福部第八屆紫絲帶獎。

新莊警分局家防官李柏震多次幫助關心受難家屬，109年及110執行「犯罪被害保護」高達5件，包含109年的夫勒斃妻自殺案、越堤道殺人棄屍案及化成路殺人案等重大社會矚目案件；李柏震都主動積極介入，轉介犯保協會提供當事人後續法律及經濟協助，並掌握案件偵審經過提供被害家屬，因此榮獲110年法務部「犯罪被害人保護有功人士」，這個獎項全國只有新北及台北2人獲獎。

警察局長黃宗仁說，新北市的警察同仁在面對受暴家庭及被害家屬，均能感同身受，以同理心相待，在他們最無助時伸出溫暖的庇護，拉他們一把，就是這股力量，讓新北市的婦幼保護工作能獲得肯定；新北市在109年及110年性侵害案件發生數下降39%，破獲率更上升14.65%，性侵害列管加害人再犯率下降0.4%，查尋行方不明兒少的工作，從109年的11人進步到110已無案件。
 

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