台股周一爆大量！台灣50成焦點 分析師：等機會逢低承接
台股昨（7）日終場大跌557.69點，觀察盤面「多空交戰」，元大台灣50（0050）盤中零股湧現賣壓，但同時也出現大批買盤，每半小時就多出約百萬零股的成交量。為此，豐彥財經創辦人兼分析師謝晨彥表示，投資人撿便宜的心態比較多，也就是許多人可能已經等很久，等待機會逢低進場承接，並強調「有量總比沒量好」。
記者許家禎/台北報導
2022-03-08 11:40:25｜2022-03-08 11:40:56
俄烏戰爭影響台股昨日重挫，終場大跌557.83點，收在17178.69點，成交值達4567.83億。三大法人中，外資大舉自台股提款822.40億元，創下史上第二高外資單日賣超紀錄。而做日盤中零股交易成交新台幣100.38億元，成交張數、金額排名都是台積電居冠，元大台灣50第2。
市場觀察昨日盤面呈現「多空交戰」，像是被稱國國民ETF的元大台灣50（0050）盤中零股湧現賣壓，但同時也出現大批買盤，每半小時就多出約百萬零股的成交量。為此，豐彥財經創辦人兼分析師謝晨彥表示，昨天台灣50會爆大量，主要是突然大跌又變便宜，投資人撿便宜的心態比較多，也就是許多人可能已經等很久，等待機會逢低進場承接。
謝晨彥指出，由於投資人每個人期許不同，有些可能早進場，抱台灣50一段時間了，覺得現在國際情勢不穩，因此決定出場。但也有人覺得看長期，想要長期投資，因為之前沒有，趁這時候價格相對較低點時進場布局。他表示，昨天多空交戰，主要是投資人進場時間點、想法不同，所以帶來不同的交易思維。
而昨日成交值達4567.83億，算是近期的大量，謝晨彥說「大量比沒有量還好」，沒量表示沒人想買、也沒人賣。他指出，在低量的環境下，投資人心態可能是「隨便、無所謂」，投資冷凍或是市場流通性少其實都不是好事。至於，那麼多散戶零股交易，他認為也不會變成股市不穩定因素，所以還好，除非是融資大增才要多加留意。