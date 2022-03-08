聘國內外專家救火　蘇貞昌下令台電半年內提改善措施

針對3月3日全台大停電，行政院長蘇貞昌今（7）日於立法院答詢時表示，經濟部長王美花已將檢討報告送至行政院，他則當面要求她督導台電限期半年內完成改善措施。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-08 11:40:57｜2022-03-08 11:42:20
蘇貞昌上午至立法院進行施政報告及備詢。總統蔡英文於303大停電後要求經濟部3天內呈上檢討報告，對此，民進黨立委陳素月質詢時問及報告內容，蘇貞昌指出，昨天報告已經送至行政院，王美花也親自說明，從報告中可清楚看到是第一線人員在處理時發生重大缺失，且連串的失誤才會使南部大停電。
蘇貞昌指出，昨日也當面對台電董事長、總經理准辭，以示負責，且現場相關處理人員及應有的督導人員都由公司跟經濟部權責處理。蘇強調，大停電當下不是用電高峰，電力備轉是足夠的，至於為何發生這種情形、如何加強電網韌性，在報告中也有詳列，不過報告只是調查起頭。
蘇貞昌表示，他也進一步要求王美花針對台電過往的操作面、管理面及電網加強的技術面逾半年內完成改善措施。王美花將督管台電立刻著手進行，甚至聘請國內外專家協助盤整，政府將會提供人力、物力資源予以支持。
王美花表示，人為嚴重錯誤造成影響，電網保護機制沒有發揮，針對廠內和廠網間的保護機制是否確實阻斷，若能阻斷就不會頗及其他電廠，僅為單一電廠事故，目前已經在進行檢討。