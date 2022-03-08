蒲亭出兵兒女遭殃！網紅私生女「遭酸民洗版」被迫關閉IG

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說起羅佐娃就必須提到她的出生，母親克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）是聖彼得堡人，也是蒲亭的「同鄉」，出生於普通家庭也曾為了生計去當過清潔工。過去曾被俄國反對派媒體揭露與蒲亭有著非凡關係，成為他的紅粉知己。
在國際調查記者聯盟（ICIJ）公開的「潘朵拉文件」（Pandora Papers）當中，揭露了克里沃諾吉赫在2003年生下女嬰不久，就突然多了個與蒲亭幕僚相關的離岸金融帳戶，並取得摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近的一座4層樓豪宅、遊艇，在故鄉聖彼得堡也擁有了自己的高級公寓，而當年的克里沃諾吉赫不過也才年僅28歲，與蒲亭之間的緋聞似乎也被間接落實。
當年產下的女嬰正是如今亭亭玉立的羅佐娃，在清潔工母親翻身成為握有俄羅斯重要銀行股份的女富豪下，羅佐娃也從不曉得何謂貧困、低調。去年剛滿18歲的她，正職身分是DJ兼服裝設計師，儘管從未被正面證實與蒲亭的血緣關係，但她也曾在接受雜誌專訪時透露，自己可能跟年輕的蒲亭十分相似，這個身分也讓她的網紅事業無往不利。
然而在這名「疑似」親生父親的總統動用大軍出兵烏克蘭後，羅佐娃的網紅身分也同樣受到漫天的批評，在她最後一篇更新於2021年的貼文底下，許多酸民攻擊羅佐娃是「殺人兇手的女兒」、「有藥癮的神經病」，也有呼籲停戰的網友留言希望她出面發聲「當你跟老媽在摩納哥安全的躲著時，跟你同年紀的烏克蘭年輕人正因為你爸而慘死砲火之下」、「你需要做的只有不再冷眼旁觀、不再保持沉默，把你看到的事實真相告訴俄羅斯人吧！」。
不過也有粉絲替她護航，紛紛於留言區中表達對她的支持「別再攻擊她的，這不是她的錯」、「有個狂人父親不代表女兒就得背負責任」、「她也只是個19歲的少女，沒必要因為父親的決定而受到這種對待」。
激烈的炮火在網路上顯得更無情，目前羅佐娃已經將社群媒體帳號全數關閉停用，搜尋結果只剩「找不到用戶」。