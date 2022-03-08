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蒲亭出兵兒女遭殃！網紅私生女「遭酸民洗版」被迫關閉IG

▲俄羅斯總統蒲亭出兵以後，外界謠傳是蒲亭私生女的網紅路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）遭到網友狂洗版被迫關閉社群媒體。（合成圖／美聯社、羅佐娃IG）
▲俄羅斯總統蒲亭出兵以後，外界謠傳是蒲亭私生女的網紅路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）遭到網友狂洗版被迫關閉社群媒體。（合成圖／美聯社、羅佐娃IG）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-08 11:48:16｜2022-03-08 12:28:48

蒲亭下令俄軍入侵烏克蘭屆滿兩周，儘管在國際情事上蒲亭從不諱言自己的野心，高調宣布要「收復烏克蘭」，在個人私生活方面卻甚為低調。被懷疑是蒲亭私生女的羅佐娃（Luiza Rozova）是曾被巴拿馬文件點名的情婦所生，高調當網紅的羅佐娃過去在社群媒體上擁有大量粉絲，如今在俄烏爆發戰爭期間，遭鋪天蓋地留言批評下也不得不將IG關閉避風頭。

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俄羅斯總統蒲亭私生活的神秘面紗，總是與身旁來來去去的美艷女性脫不了關係。他曾與前第一夫人柳德米拉（Lyudmila Shkrebneva）結縭三十年，然而桃色緋聞卻從未停過，其中最知名的「私生女」料屬在Instagram上擁有超過8萬4千名粉絲數的路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）。

▲被懷疑為蒲亭與克里沃諾吉赫私生女的路易莎，已滿18歲，在社群媒體上有不少追隨者。（圖／翻攝自太陽報）
▲被懷疑為蒲亭與克里沃諾吉赫私生女的路易莎，已滿18歲，在社群媒體上有不少追隨者。（圖／翻攝自太陽報）
說起羅佐娃就必須提到她的出生，母親克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）是聖彼得堡人，也是蒲亭的「同鄉」，出生於普通家庭也曾為了生計去當過清潔工。過去曾被俄國反對派媒體揭露與蒲亭有著非凡關係，成為他的紅粉知己。

在國際調查記者聯盟（ICIJ）公開的「潘朵拉文件」（Pandora Papers）當中，揭露了克里沃諾吉赫在2003年生下女嬰不久，就突然多了個與蒲亭幕僚相關的離岸金融帳戶，並取得摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近的一座4層樓豪宅、遊艇，在故鄉聖彼得堡也擁有了自己的高級公寓，而當年的克里沃諾吉赫不過也才年僅28歲，與蒲亭之間的緋聞似乎也被間接落實。

▲克里沃諾吉赫在俄國政壇盛傳為總統蒲亭的情婦。（圖／翻攝自每日郵報）
▲克里沃諾吉赫在俄國政壇盛傳為總統蒲亭的情婦。（圖／翻攝自每日郵報）
當年產下的女嬰正是如今亭亭玉立的羅佐娃，在清潔工母親翻身成為握有俄羅斯重要銀行股份的女富豪下，羅佐娃也從不曉得何謂貧困、低調。去年剛滿18歲的她，正職身分是DJ兼服裝設計師，儘管從未被正面證實與蒲亭的血緣關係，但她也曾在接受雜誌專訪時透露，自己可能跟年輕的蒲亭十分相似，這個身分也讓她的網紅事業無往不利。

▲有外媒找出路易莎和普亭青少年時期的照片，發現2者確實有一定的相似度。（圖／翻攝自太陽報）
▲有外媒找出路易莎和普亭青少年時期的照片，發現2者確實有一定的相似度。（圖／翻攝自太陽報）
然而在這名「疑似」親生父親的總統動用大軍出兵烏克蘭後，羅佐娃的網紅身分也同樣受到漫天的批評，在她最後一篇更新於2021年的貼文底下，許多酸民攻擊羅佐娃是「殺人兇手的女兒」、「有藥癮的神經病」，也有呼籲停戰的網友留言希望她出面發聲「當你跟老媽在摩納哥安全的躲著時，跟你同年紀的烏克蘭年輕人正因為你爸而慘死砲火之下」、「你需要做的只有不再冷眼旁觀、不再保持沉默，把你看到的事實真相告訴俄羅斯人吧！」。

▲路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）的IG帳號目前已經關閉。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲羅佐娃（Luiza Rozova）的IG底下湧入不少攻擊蒲亭和她的留言。（圖／翻攝自《每日郵報》）
不過也有粉絲替她護航，紛紛於留言區中表達對她的支持「別再攻擊她的，這不是她的錯」、「有個狂人父親不代表女兒就得背負責任」、「她也只是個19歲的少女，沒必要因為父親的決定而受到這種對待」。

激烈的炮火在網路上顯得更無情，目前羅佐娃已經將社群媒體帳號全數關閉停用，搜尋結果只剩「找不到用戶」。

▲路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）的IG帳號目前已經關閉。（圖／翻攝自《每日郵報》）
▲路易莎．羅佐娃（Luiza Rozova）的IG帳號目前已經關閉。（圖／翻攝自《每日郵報》）

 

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