早自習新制8月上路　青民協籲教部與校方建合作機制

教育部今（8）日正式公告「朝會降低次數」、「其餘時間學生可自主參與早自習」、「全國一致適用」的三大方向，台灣青年民主協會理事長張育萌接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，對於教育部的做法，學生的態度是肯定的，不過未來在查核上，教育部和地方主管機關應建立合作機制，確保校方落實。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-08 11:59:50｜2022-03-08 12:00:18
張育萌指出，高中生早自習到校的新制簡而言之，就是除了朝會以外開放學生自由到校，現在的這個方案是學生可以接受的，全校性集會沒有參與的也不用記警告，且全國一致適用，「公立學校相信會跟上的很快，但過去總是有私校會無視教育部規定」，不過既然已經提早半年公布，青民協也c呼籲教育部，針對違反規定的校方，執行減招或是減補助手段應該要再強制一點。
以服儀規範來看，張育萌舉例，依然有約5%的學校不願意遵守教育部規範，雖然是少數校方，不過教育部與地方局處主管機關應該加強查核，教育部和學校之間需要有合作機制，只要學生有到國教署陳情，教育部就應該派員查核，而針對少數經查性不願意遵守規範的私校，教育部也應該要有心理準備，透過抽查方式查核，以保障全國落實。
青民協表示，期待在高中實施早自習自由參與後，下一步教育部及地方主管機關應讓國中生也能有自由參與的權利，未來在進行課綱、學習時數的調整時，也應朝減少學生在校時間的方向規劃，確保兒權公約保障兒少休息、休閒權能夠落實。
此外，青民協也呼籲各高中，雖新法仍保留給學校一周一天可以舉行朝會，但朝會宣達傳達訊息的功能低落，已讓許多師生詬病，各校應盡可能減少甚至取消朝會次數，以其他更有效益的方式向學生傳達訊息。