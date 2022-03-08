特企／疫情封鎖全球人際互動　約會網站逆勢增長

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Ashley Madison的策略執行長Paul Keable表示：「當COVID-19首次衝擊人們的生活，我們理解到，許多人對於疫情下只能與配偶待在家中而感到沮喪，而我們的會員藉由建立和人與人之間的連結，找到了安慰與紓解管道。對很多人而言，這樣的轉變讓他們意識到所謂的一夫一妻制或相關限制可能不見得適合他們，我們即是致力於讓會員找到和自己觀念契合的人，尤其是那些能夠同理且滿足他們多重需求的類似族群。」
三月八日國際婦女節即將到來，Ashley Madison特別針對網站上460名「女性」會員發佈調查，有超過半數的人表示與第二性伴侶發生關係時，性生活變得更刺激，同時自身性慾更強也更性感了。隨著年齡增長，我們發現女性更有能力在性愛當中獲得她們想追求的東西；刺激又興奮的性愛並不是單身年輕女子的特權，許多人透過出軌尋求性愛的渴望，重新感受到自己的自信與價值。
2021年，Ashley Madison重啟了在台灣、義大利以及德國的公關計畫，希望讓更多人認知到出軌和非一夫一妻制已成為一種全球現象。接下來，未來將商業市場計畫投向拉丁美洲，預計 2022 年將實現更進一步的業務發展和邁向新的里程碑。
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