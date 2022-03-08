台股午盤大跌350點！分析師：外資看衰有原因

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第一從技術面。台股昨日下殺，跌破年線是大事，代表整個台股的體質有些問題。尤其昨天出量、爆大量，指數下殺又跌破年線，基本上不是好的開始，也不是壞的結束。且外資、自營商都賣超，代表大家對目前台股持股意願是低的。
第二從基本面來看。謝晨彥認為，台股基本面目前並沒有看到不好的，但坦言要維持之前的好，其實有難度。所以近來外資調降半導體產業，從晶圓代工、封裝測試到IC設計，是全面性的，更不是針對單一個股，尤其當普遍外資都針對整個產業提出警告時，大家就應該注意，之前就有外資針對整體企業獲利目標調降20%，半導體產業的目標價也調降15到30%，這代表市場對半導體未來有些疑慮。
謝晨彥說，供應鏈缺鏈問題，之後會慢慢恢復，再來俄烏戰爭其實也有影響，全球抵制俄羅斯，再加上通膨高漲，勢必人們對消費開始減少，過去大家認為的疫情過後報復性消費，現在可能會消失了，尤其在能源價格高漲下，如油價高漲，大家意識到往後日子可能不好過，所以會減少非必要消費，娛樂、消費型電子商品需求都會受到影響。
謝晨彥指出，且國際局勢緊張，歐美都很關心，相信3C電子品牌新品發表的焦點也容易被俄烏戰事給蓋過，再加上第二季本來就是電子業淡季，因此他預估部分企業業績可能會大幅度下滑。
第三，政府政策與升息環境。現在是因為通膨，所以不升息不行嗎？謝晨彥說，如果真的升息，企業的評價勢必被打折，也就是利率變高，折回來現股的價格會變低，日前外資降評半導體產業的原因，也是因為未來升息環境，也因此不僅外資不買，投信也跟著受到影響，投信操作標的開始轉向，從成長型股票變成大型價值股，以減少風險。
第四，俄烏戰爭與國際局勢。謝晨彥說，大家都在關心什麼時候可以真正回到之前的狀態，他也認為戰爭結束，股市會大反彈，且原物料的需求會增加，但目前結束時間點就是變數。綜合以上四個面向，謝晨彥認為近期台股操作可能要偏保守看待。
謝晨彥指出，高本益比不論有沒有產業上的題材，因為難以操作，所以建議可以先撤出，至於價值型股票，如果本益比不高，短線上目前在修正、震盪，那麼可以先忍一忍，不要加碼也不要賣。至於有產業議題的，如電池、電動車、儲能或綠能，確實未來大家會全力發展的，這個會去檢視基本面，即便有逆風也無所謂，建議可以慢慢找買點。
至於傳產族群，高股息部分，股價如果已經反映殖利率題材的，可以獲利了結。而金融，或許金融族群因為持有俄羅斯債券確實受到影響與修正，但並不影響金融股的產業經營模式跟獲利結構，逢低可以進場，原本持有的也不用特別調節。而原物料如鋼鐵，確實最近比較吃香，短線上可操作，但中長線不容易，尤其台灣鋼鐵產業比較多雜訊。