減塑救地球！新加坡拚環保　明年中起「購物袋收費」

塑膠製品容易對環境造成嚴重危害，再加上近年來環保意識抬頭，減塑救地球成為當前全球的共識。新加坡決定從明年中開始，民眾在超商購物若需要購物袋，得自行花錢購買。新加坡政府之所以頒布這項政策，另一個原因就是當地的垃圾掩埋場空間預計到2035年就會用罄，這對地狹人稠的新加坡而言，恐會對國土空間造成影響。
記者李澍/綜合報導
2022-03-08 13:33:31
外媒The Edge Markets報導，為了鼓勵民眾自備購物袋，新加坡正在計劃，年營收超過1億新幣（約新台幣20億7478萬元）的超市，民眾不論是需要紙袋、塑膠袋或是可分解式購物袋，都需要花至少5分錢購買。
新加坡環境永續發展部長傅海燕（Grace Fu）7日表示，希望能在2030年之前，將每人產出送往實馬高島垃圾安置場（Semakau landfill）的垃圾總量減少30%。目前，新加坡亦正在研究，要將該掩埋場的塑膠垃圾進行再生利用，將塑膠垃圾進行高溫分解後，重新做成可用的塑膠製品或化學原料。
新加坡於上月制訂了零碳排的目標，希望在這個世紀中達成，同時也計劃投資更多基礎建設來解決氣候變遷引發的問題，尤其是要預防海平面上升帶來的嚴重後果。傅海燕表示，新加坡規劃一項14億新幣（約新台幣290億4695萬元）的預算，要於2025年前完成新的排水建設。