獎金2萬元！民進黨辦「高中職國際知識賽」報名將起跑

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民進黨發言人、國際事務部副主任謝佩芬表示，去年民進黨國際部首度舉辦高中職國際知識競賽報名熱烈，共吸引了全國60所高中職、138支隊伍、超過400位學生參加，決賽當天民進黨主席蔡英文更親自出席頒獎，鼓勵高中生持續關注時事、培養國際素養。而今年第二次舉辦此一競賽，民進黨國際部決定將獎金加碼，冠軍隊伍將獲得獎金新台幣二萬元，歡迎更多高中職同學來挑戰。
民進黨青年發展部主任蔡沐霖說，高中職國際知識競賽已從去年打出招牌。民進黨從中國部兵推營、青年部國務青、婦女部、客家部及原民部也都有辦理青年活動，多元均衡讓年輕朋友參與公共事務。高中生日後都是國家未來的棟樑，鼓勵大家多了解國際情勢及台灣的外交展望。
今日記者會中也播放兩支影片，第一支影片為去年國際知識競賽之回顧，影片中可感受到參賽同學的臨場搶答的刺激感。第二支影片則是蔡英文為這次活動特別錄製之宣傳影片，蔡英文在影片中問觀眾，是否知道立陶宛首都在哪裡、是否知道CPTPP有幾個會員國，可見出題方向多元且又切合最新時事。謝佩芬補充，接下來這兩週，國際部還會陸續釋出羅致政、立委林靜儀、趙天麟、劉櫂豪及民進黨副秘書長林飛帆的宣傳影片，請大家拭目以待。
謝佩芬進一步補充，此次2022全國高中職國際知識競賽一隊3人，須有一位校內指導老師，同校不限報名隊伍數。4月中將於北、中、南、東各區舉行初賽筆試，並預計錄取各區前25%的參賽隊伍進入4月30日於台北舉行的最終決賽，決賽將採搶答制。所有參賽者都可獲得參賽證明。