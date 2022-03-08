大S再婚具俊曄！鄉民只關心「他會剝蝦？」 建議改吃披薩
今天是38國際婦女節，藝人大S一早再度展性女性勇敢追愛大無畏的氣魄，宣布閃婚20年前舊愛，同時也是知名韓團「酷龍」成員具俊曄，消息一出炸翻了PTT論壇和LINE的各個群組，不用喝咖啡就醒腦！有人認為大Ｓ「好勇敢，又結！」、「知道自己要什麼，勇敢去愛，對自己負責就好了！」、「欣賞大S、離婚後不惡言，成熟又勇敢的女人。」、「這個年紀結婚真是找一個伴侶！」不過先前大S「剝蝦馭夫術」又被鄉民翻出，很多人急問：「他會剝蝦嗎？」更有實用派網友建議兩人以後乾脆改吃披薩，「因為夏威夷披薩蝦都是剝好的！」
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-08 13:15:34
大S敢愛敢恨的態度讓不少女性佩服， 之前不少言論也讓人津津樂道，像是2018年汪小菲、大S 上陸綜實境節目《幸福三重奏》時掀起「剝蝦理論」，節目中，大S說從小到大都是爸爸替她剝蝦，爸爸過世她就不吃了。大S還補充S媽的說法，「我媽就說，吃蝦一定是要男人幫你剝。」嫁給汪小菲後除非對方幫她剝，否則她也不會吃。剝蝦馭夫術在大S再婚後，網友也不禁詢問：「韓國人會幫老婆剝蝦嗎?」，還提醒具俊曄歐巴「記得剝蝦！」或是改吃披薩，因為「夏威夷披薩的蝦都是剝好的。」
《NOWnews今日新聞》實際詢問韓國人妻的葉小姐，她一早也發現大S和具俊曄結婚的新聞在韓國也引發熱議，大部分的韓國網友給予祝福。而傳統刻板印像韓國男性都有大男人的性格，葉小姐在地觀察，認為現在韓國年輕人好很多，有不少貼心的舉動。至於會不會「剝蝦」，葉小姐笑說：「可能要問歐巴本人！」但是她也補充「觀察身邊朋友的經驗，台灣男生幫忙剝的比例好像真的是比較高！」，但不會剝蝦其實也沒關係，台灣有不少網購平台都有賣剝蝦神器，也是解套好方法（大誤）。