八字輕容易撞鬼？電影院開放免費看鬼片：限低於三兩七
命相學認為八字輕的人易多災多難，不過這次終於輪到八字輕的人有好康。3月18日將上映的鬼片《咒》Incantation，前導宣傳突發奇想，明（9）日在桃園、台南發起「八字輕」免費看活動，還限八字低於三兩七，鬼才行銷立刻引發熱議，吸引網友爭相轉發：「看電影順便算八字」、「看完集體收驚」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-08 12:58:15｜2022-03-08 13:17:03
在命相學中，每個人的出生年月日時都有對應的八字重量，所有重量加總後若小於四兩，就屬於八字較輕的人，民間習俗傳說八字輕的人較易撞鬼卡到陰。3月18日將上映的鬼片《咒》Incantation，偏偏就要號召八字輕的觀眾來試膽。
只要八字低於三兩七的人，明（9）晚就能在台南國賓戲院、中壢威尼斯影城免費搶先看，如果自己一個人很害怕，最多可帶3位朋友擔任左右護法。主辦單位在粉專呼籲：「請先上網算好八字、準備生辰，以免白跑。」這招行銷手法立刻被網友讚爆：「鬼才企劃」、「這行銷有料，看完不要被煞到了」。
由於算八字除了需要農曆的出生年月日，還需要出生時間，就有網友發問現場怎麼算八字，業者則回應，不知道的就問爸媽，或者是去戶政事務所調出生證明，到時櫃檯現場算。讓眾多網友笑噴：「這年頭櫃檯也要會算八字」、「電影院工讀生會的技能不輸超商了」。還有人打趣說：「我要去電影院門口擺攤，等看完的來收驚」，八字超過四兩的網友則哭哭表示：「BMI過重可以去看嗎？」