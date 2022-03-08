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新住民網紅辦講座！移民署鼓勵新住民姊妹創造在台新人生

▲「胡辣湯姐姐」開心地說，她所製作影片中的「大福兒」，就是在臺灣交到的第一個朋友。（圖／移民署提供）
▲「胡辣湯姐姐」開心地說，她所製作影片中的「大福兒」，就是在臺灣交到的第一個朋友。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-08 13:26:30

《四方報》報導，每年三月八日為國際婦女節，為鼓勵新住民姊妹勇敢走出自我，在台灣創造新人生，移民署北區事務大隊台北市服務站今(8)日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請新住民姊妹、網紅「胡辣湯姐姐」擔任講師，娓娓道來她從人力資源管理工作，變成經營YOUTUBE頻道、拍片分享在台生活的美好。

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來自大陸河南的胡辣湯姐姐，她的YOUTUBE頻道就叫做「胡辣湯姐姐在臺灣」。胡辣湯姐姐說，胡辣湯是河南的特色餐點，相當於臺灣的「酸辣湯」，她從一個河南姑娘，來到臺灣體驗截然不同的生活方式，取名為「胡辣湯姐姐」也提醒「不能弄丟自己」。她鼓勵新住民姊妹勇敢嚐試，從「婦女」走出自我，綻放力量成為「女神」。

為了紀念婦女權利覺醒運動，許多國家設在每年的3月8日慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出重要貢獻。為倡導新住民女性自主自立，在臺走出自己一片天，成為新國力，移民署邀請胡辣湯姐姐分享自己的心路歷程，婚前曾在上海、蘇州等公司從事人資工作，在朋友的介紹下認識了同在大陸工作的先生，兩人相識相戀，疫情期間兩岸結婚困難重重，胡辣湯姐姐終於在去年三月抵達臺灣，入住隔離飯店期間，她一邊將隔離過程影片剪輯、一邊學習如何營運YOUTUBE頻道，一步一步建構自己的夢想。

追夢的過程確實不易，胡辣湯姐姐坦言初期從規劃腳本、影片大綱、錄製收音、邀請來賓、訪談大綱、剪接後製等都是一手包辦，甚至其中一隻影片花了40個小時才完成，然而透過影片分享臺灣令她感受到的美好，則是最大的成就感。課程中，胡辣湯姐姐並與新住民姊妹共同手作紙藝花束，從花紙拼貼成五彩繽紛的花束，並在卡片內親手寫下祝福話語，做為婦女節送給自己的禮物，並期許自己與大家能一起蛻變成人人敬重、稱羨的「女神」。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，為鼓勵新住民姊妹參加技術士技能檢定取得證照，增加社會競爭力及減輕家庭生活負擔，移民署辦理「110學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」，報名期間自今年2月14日（星期一）至3月14日（星期一）止。歡迎有意願的新住民姊妹依限完成新住民及其子女培力與獎助（勵）學金系統線上報名與寄送申請資料（含申請表及相關佐證資料）至內政部移民署（10066臺北市廣州街15號）即可。

▲移民署北區事務大隊臺北市服務站今舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，並與新住民姊妹手作紙藝花束來慶祝國際婦女節。（圖／移民署提供）
▲移民署北區事務大隊臺北市服務站今舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，並與新住民姊妹手作紙藝花束來慶祝國際婦女節。（圖／移民署提供）

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