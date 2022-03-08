柯文哲元旦升旗「被罰站」　柯媽媽：看了眼淚一直流

台北市長柯文哲的母親、柯媽何瑞英今（8）日中午接受網路節目專訪。期間談到今年元旦升旗典禮，柯文哲在總統府外「罰站」吹了40多分鐘冷風，柯媽媽忍不住哽咽哭泣，表示當下看到的時候「眼淚一直流」。
記者丁上程／台北報導
2022-03-08 13:45:48｜2022-03-08 13:50:37
柯媽媽何瑞英與柯爸爸柯承發，今日中午接受網路節目《新聞不芹菜》專訪。柯媽何瑞英在節目上被問到柯文哲被罵「媽寶」一事，柯媽媽說，無論是做爸爸還是媽媽，都是疼兒子的，「世界上，哪個媽媽不是媽寶？大家都疼孩子。」柯媽媽強調，只要孩子沒做壞事，她覺得什麼都對，「做對的事情，有媽寶沒媽寶有什麼關係？做孩子的人都不是父母的媽寶嗎？孩子都是父母最寶貝的，大家都是媽寶，誰不是媽寶？」
而針對先前在元旦升旗時，柯文哲一個人站在總統府外吹風40分鐘。對此柯媽媽也直言「我在家裡看兒子一個人站在那裡吹冷風，我是眼淚一直流，非常不捨得。」柯媽媽說，柯文哲當天穿的西裝是普通的衣服，不是特別厚，站在那40分鐘，她看了眼淚一直流，是什麼原因站在那，她到現在還是不清楚。
黃光芹說，民進黨之後有公開畫面，表示包含監察院長陳菊在內等人也站在另一邊，並沒有放柯文哲一人的意思。對此柯媽媽則直言，明明總統府裡面有個辦公室可以進去，柯文哲卻連躲的地方都沒有，就靜靜站在那40分鐘，「我的心很痛，在家流眼淚，但柯文哲說過去就好，兒子的度量很大。」