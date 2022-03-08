高雄內門宋江陣「宋江大好」來了！內門總舖師開放預定
睽違2年的重要節慶盛事「高雄內門宋江陣」回歸了，3月25日晚間將於內門順賢宮展開，以「Battle」展演作為重要元素，邀請傳統的夏梅林宋江陣、在地順賢宮宋江陣表演，以及大專院校展現年輕創意，另外更有男團B.T.O.D、十鼓擊樂團進行跨界合作，精彩可期。同時，內門總舖師辦桌「宋江大宴」將於3月26日由南北大廚聯手，隆重開桌，大宴將於3月9日下午5點起在官網及臉書開放訂桌。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-08 13:50:00
高雄市政府觀光局周玲妏局長表示，高雄內門為台灣宋江陣重要發展地，前兩年受到疫情影響停辦相關活動，今年融合創新街舞元素，傳統及創意宋江陣、街舞融合陣頭，以全新的姿態樣貌，回到大眾的視野。此次活動搭配2026年街舞霹靂舞納入青年奧運議題，規劃宋江陣與街舞做跨界結合，迸發台灣在地蘊藏的能量。
宋江陣活動中不可或缺的總舖師辦桌美食時尚饗宴，此次更加創新改變，將於3月26日於內門順賢宮開席，邀請知名台菜王子黃景龍、內門在地總舖師：辦桌專家湯富隆-阿隆師、吳義雄-阿机師、陳美花師傅，讓他們30年的辦桌經驗展現出台灣食的文化，每位主廚將負責15桌，計60桌。這也是在後疫情時代唯一一次可以在戶外百人辦桌的台灣風貌，現場並搭配宋江陣的演出及水舞煙火秀。
觀光局表示，民眾參與將以桌為單位，採預約制，一桌美味價新台幣12,000元，售完為止。「宋江大宴」將於3月9日下午5點起於高雄內門宋江陣臉書及官網開放訂購。
除了精彩展演及美味料理，此次活動更邀請街舞男團B.T.O.D與知名作詞人許常德合作，打造主題曲「宋江大好」。此次也邀請阿火老師擔任主題曲的製作人，以弦樂開場，接著進入歐美的嘻哈節奏，混搭了十鼓擊樂團的傳統鼓陣及樂器的LIVE演出，展現活動創新的風貌。更多詳情請持續關注，高雄內門宋江陣官方臉書粉絲團、高雄旅遊網臉書粉絲團。