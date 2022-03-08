具俊曄結婚全程大公開！大S是初戀：也是最後一個愛的人
大S（徐熙媛）去年結束與汪小菲的10年婚姻，隔3個月今（8日）投下震憾婚訊，閃婚嫁給1998年「愛不到的那個男人」、韓流先驅「酷龍」52歲成員具俊曄。具俊曄稍早受訪透露，大S是他的初戀，也是此生最後一個愛的人。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-08 13:57:51
根據《Star1》報導，具俊曄電話受訪時聲音微顫抖，並表示大S是初戀，「我要和我人生中第一次也是最後一次的愛情（熙媛）結婚」，並透露明天飛台灣，「等了20年我要再次見到她了！」
具俊曄透露是去年冬天看到大S離婚新聞後，心情很複雜，抱著關心的心情找到20多年前的舊號碼，沒想到真的聯絡上，聽到熙媛聲音的瞬間，昔日的愛火在心裡燃起，「這幾個月來，我們一直透過視訊通話，我很重視她，就說我們結婚吧」。
具俊曄透露他不斷向大S求婚，女生答應後他們先在韓國登記，「因為台灣若不是家人身分的話不能入境，所以才一直求她嫁給我」。具俊曄表示自己年過50，想到人生中能愛的時間所剩不多，才像小孩一樣衝動（閃婚）行事。
具俊曄也透露為何1998年要否認跟大S交往，因為當時偶像談戀愛不被允許，而且當年「酷龍」非常紅，公司強烈反對，「是我先提出分手，我們是協議分手的」。至於他萬年單身不結婚的理由，具俊曄表示：「沒有遇過比她更好的人了，在我內心深處，留下了與熙媛的美好記憶。」