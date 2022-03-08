萬七失守！台股一度跌400點 終場跌353點、收16825點
油價飆漲引爆通膨焦慮，美股昨（7）日跌多，台北股市今（8）日開低走低，早盤萬七失守，盤中更是一度大跌400點，下殺來到16764點，終場跌353點，收在16825點，跌幅2%，成交金額新台幣4434億元。權值股台積電最低來到561元，終場跌13元，收在563元，跌幅2.2%。
記者許家禎/台北報導
2022-03-08 14:01:35
台北股市今日開低走低，加上昨天跌勢，兩天就跌掉911點。早盤萬七就失守，盤中擴大跌幅，午盤過後跌400點，來到16764點，終場跌353點，收在16825點，跌幅2.05%，成交金額新台幣4434億元。
權值股台積電以561元開出，隨後一度收斂，但後來跌幅又擴大，終場跌13元，收在563元，跌幅2.2%。旺宏與力積電跌4%多，聯電跌3%多，世界先進則跌2%。
其他，聯發科早盤由紅翻黑，終場跌9元，收在963元，跌幅0.9%。國巨跌2%，股王矽力跌幅有5%。至於鋼鐵族群，原本早盤表現不俗，但卻節節敗退，第一銅、志聯收盤收在跌停價位。春雨、中鴻、官田鋼、新鋼、長榮鋼跌6%以上，其他跌幅也有2到4%之間。另外，友達、群創逆勢抗跌，分別漲2.4%與1.8%。和碩也收漲1.4%，收在68.6元。