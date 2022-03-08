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出席婦女節活動　陳其邁宣布弱勢孕婦交通津貼擴及三族群

▲高雄市長陳其邁今天宣布高雄市弱勢孕婦產檢交通補助擴大辦理，今年起從中低收入對象擴大至新住民、原住民及身心障礙懷孕婦女。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天宣布高雄市弱勢孕婦產檢交通補助擴大辦理，今年起從中低收入對象擴大至新住民、原住民及身心障礙懷孕婦女。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-08 17:50:40

高雄市政府今(8)日舉辦「2022高雄婦女節」活動，市長陳其邁出席活動除於現場致贈花束予醫護女力代表，表達感謝醫護女性疫情期間之辛勞，陳其邁也宣布高雄市弱勢孕婦產檢交通補助擴大辦理，今年起從中低收入對象擴大至新住民、原住民及身心障礙懷孕婦女，預計共有2800人受惠。另外坐月子到宅服務補助從100小時提升至120小時，公托機構也將再增設25家。

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為邀請市民共同參與「2022高雄婦女節」活動，市府與打狗文史再興會社合作辦理《高雄･女力時代》展覽，在鼓山區捷興二街與鼓元街的巷弄街廓中，辦理開放式展覽，民眾可走在高雄發源地的舊港區街道，同時欣賞老街老建築風貌以及認識近百年來舊港區的女性地景與女力故事。

陳其邁指出，台灣不論在婦權保障或是性平法案，相對來而言進展非常快，雖有不同的價值看法，但彼此包容、彼此尊重，對於新住民及婦女朋友也日益重視，在民主化的過程一步一步讓台灣邁向人權立國。

陳其邁表示，從上任開始，即重視婦女權益，市府一級首長比例超過3成以上，是六都最高，女性主管任用將近5成，另外偏鄉公車式小黃，以及對弱勢孕婦產檢車資補助，今年也計劃從擴大補助對象。

同時，公立幼兒園增設班級數為全國最多，公托也於去年增加了5家，今年底將會再增設25家，減輕家長的負擔，另也將坐月子到宅服務第一胎補助，上任後從80小時增加到100小時，今年開始再增加到120個小時，每天4小時，30天的月子坐好坐滿。

陳其邁也認為，照顧婦女權益包括設立新住民會館、岡山北分館，除了新住民朋友可在此聯誼開會，或是提供各項社福補助照顧等服務，更重要的是作為新住民朋友的娘家，有任何法律需求或需要社福支持，都會全力協助新住民朋友，最後，他衷心感謝所有女性朋友，在各行各業撐起高雄半邊天，讓大家在此快樂生活、安居樂業。

社會局表示，市府去年開辦「好孕行得通」，提供中低收入戶孕婦產檢交通補助，符合資格者可領28張180元計程車乘車券，今年起增加新住民、原住民及身心障礙懷孕婦女，受惠的孕婦從原本800人增加到2800人。

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