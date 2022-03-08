出席婦女節活動　陳其邁宣布弱勢孕婦交通津貼擴及三族群

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陳其邁指出，台灣不論在婦權保障或是性平法案，相對來而言進展非常快，雖有不同的價值看法，但彼此包容、彼此尊重，對於新住民及婦女朋友也日益重視，在民主化的過程一步一步讓台灣邁向人權立國。
陳其邁表示，從上任開始，即重視婦女權益，市府一級首長比例超過3成以上，是六都最高，女性主管任用將近5成，另外偏鄉公車式小黃，以及對弱勢孕婦產檢車資補助，今年也計劃從擴大補助對象。
同時，公立幼兒園增設班級數為全國最多，公托也於去年增加了5家，今年底將會再增設25家，減輕家長的負擔，另也將坐月子到宅服務第一胎補助，上任後從80小時增加到100小時，今年開始再增加到120個小時，每天4小時，30天的月子坐好坐滿。
陳其邁也認為，照顧婦女權益包括設立新住民會館、岡山北分館，除了新住民朋友可在此聯誼開會，或是提供各項社福補助照顧等服務，更重要的是作為新住民朋友的娘家，有任何法律需求或需要社福支持，都會全力協助新住民朋友，最後，他衷心感謝所有女性朋友，在各行各業撐起高雄半邊天，讓大家在此快樂生活、安居樂業。
社會局表示，市府去年開辦「好孕行得通」，提供中低收入戶孕婦產檢交通補助，符合資格者可領28張180元計程車乘車券，今年起增加新住民、原住民及身心障礙懷孕婦女，受惠的孕婦從原本800人增加到2800人。