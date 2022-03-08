她們都愛上歐巴！天心、許茹芸跨海放閃　湯唯分居爆婚變

也許是韓劇裡帥氣、貼心的男主角形象太迷人，這幾年女星選擇嫁到韓國的例子不少，除了大S與具俊曄戀情死灰復燃，天心、許茹芸也都愛上歐巴，且認識不到一年就決定閃嫁，至今依舊甜蜜，而大陸女星湯唯也和韓籍導演老公因戲結緣，雖因疫情一度傳出婚變，她仍出面粉碎謠言！





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46歲的天心身材傲人，曾抱持不婚主義，交往過許多對象，卻一直沒有下定決心結婚，直至2016年赴韓國拍戲結識攝影師，雙方交往僅4個月就閃婚，連自己都嚇到了，她說關鍵是老公太好了，不管做什麼事，總把天心和她媽媽放在第一位，讓她交往第一個月就想套牢對方。最近她趁拍戲空檔飛回韓國，老公連三餐、保險都安排好，體貼入微表現，讓天心自豪把「金太太」掛嘴上，IG滿滿都是夫妻放閃的親密對話。





▲天心（右）與老公分隔兩地。（圖／翻攝天心IG）

47歲的許茹芸和老公崔栽誠同樣認識4個月閃婚，自認是人生做過最瘋狂的事，怕爸媽會嚇到，她還對外宣稱認識半年，2014年在玄彬和孫藝珍將成婚的華克山莊，舉辦夢幻豪華婚禮，她婚後定居首爾，常陪老公工作出差，7年感情相當穩定，參加綜藝節目《時光音樂會》錄影，老公還悄悄錄一段影片為愛妻打氣，雙手比出愛心、送飛吻，閃瞎一票觀眾。





▲許茹芸老公在彩排時，送給她一束鮮花，讓許茹芸（右）超開心。（圖／索尼提供 , 2017.09.30）

42歲女星湯唯2014年和韓國導演金泰勇閃婚，育有一女，不過她近期帶女兒回北京與父母團聚，被媒體爆出已經分居半年，婚姻亮起紅燈，湯唯第一時間否認婚變傳聞，並選在今年情人節曬出一家三口的腳ㄚ照，並寫下：「爸爸的大小情人」，粉碎夫妻失和謠言。



