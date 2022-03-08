學大S萬年不換電話就能遇真愛？網友堅持狂換：攔截前緣
大S（徐熙媛）去年結束與汪小菲的10年婚姻，隔3個月今（8日）閃嫁前男友「酷龍」52歲成員具俊曄，而讓2人再續前緣的「關鍵」，就是24年來大S手機號碼從未換過，具俊曄才找到此生「最後摯愛」。大S與「韓流先驅」具俊曄偶像劇般的愛情故事今掀起熱議，有人認為「好險我手機號碼沒換過」，有網友提出不同見解，開玩笑表示：「瘋狂換號碼攔截別人的愛情，別人打來續前緣，剛好我接的！」十分幽默。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-08 15:14:02
「手機號碼換不換」今成為討論話題，炎亞綸就發文表示：「20年內我大概換了5個號碼，難怪還沒結婚。」不少人附和「難怪我單身」；但有人認為「可以瘋狂換」，「狂換電話的話，就可以攔截別人的愛情，說不定打來續前緣，剛好我接到！」直言遇見緣分的方式沒有對錯。
大S 1988年因與具俊曄戀愛，加上又是《流星花園》始祖女主角，所以和汪小菲離婚時，南韓媒體就以「《花樣男子》金絲草（意指：《流星花園》杉菜）離婚」為題進行報導，具俊曄是在看到新聞後聯繫大S，2人重新搭上線，男生想要「延續這份珍貴的愛情」，於是主動撥起手機號碼，「我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」。
具俊曄去年冬天看到大S離婚新聞後，心情很複雜，抱著關心的心情找到20多年前的舊號碼，沒想到真的聯絡上，聽到熙媛聲音的瞬間，昔日的愛火在心裡燃起，「這幾個月來，我們一直透過視訊通話，我很重視她，就說我們結婚吧」。具俊曄透露大S是初戀，「我要和我人生中第一次也是最後一次的愛情（熙媛）結婚」，並透露明天飛台灣，「等了20年我要再次見到她了！」
具俊曄承認萬年單身不結婚的理由，是因為「沒有遇過比她更好的人了，在我內心深處，留下了與熙媛的美好記憶。」他意識到自己已年過50，想到人生中能愛的時間所剩不多，才像小孩一樣衝動（閃婚）行事。