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雲門鄭宗龍新作《霞》4月揭幕　創造表演者獨特音場

▲2022年雲門舞集藝術總監鄭宗龍4月將推出全新舞作《霞》，今年規劃國內外演出行程107場次渴望達成。（圖／雲門提供）
▲2022年雲門舞集藝術總監鄭宗龍4月將推出全新舞作《霞》，今年規劃國內外演出行程107場次渴望達成。（圖／雲門提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-08 15:19:59

歷經疫情衝擊與遠距工作模式等環境變化，2022年雲門舞集藝術總監鄭宗龍4月將推出全新舞作《霞》，今年規劃國內外演出行程107場次渴望達成。鄭宗龍說明，兩年的疫情影響，舞團國內戶外演出及國際巡演停擺，今年下半年將重啟台灣許多人期盼的大型戶外公演，接續帶著作品《十三聲》，遠征兩度延期包含芝加哥、華盛頓特區甘迺迪中心、休斯頓、史丹佛、柏克萊等國際巡演。雲門劇場今年則推進「來雲門」系列，與不同領域好手共同規劃全日型的迷你藝術節《來雲門嘻哈》與《來雲門搖滾》。

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鄭宗龍表示，疫情加速了世界變化，也刺激雲門不論是在舞團創作、劇場策展及舞蹈推廣等面向做了許多新的嘗試與轉變。台灣因為疫情面臨遠距工作的挑戰，讓雲門原本緊湊的演出行程放慢腳步。

4月將在國家戲劇院首演的鄭宗龍新作《霞》則因去年意外獲得珍貴的時間打磨，在日本爵士音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》中，發展出兩組舞者兩套節目，結合每一位舞者個人特質與故事發展舞作。鄭宗龍表示說明，因為有時間可與舞者一對一的慢慢工作，過程深刻，創作期相當痛苦，然而《霞》就像是看到人的內心世界積累很多情緒，希望將那些情緒折射出來。

《霞》邀請到美國四座葛萊美獎得主的馬塞洛．阿內茲擔任音場設計，量身打造立體聲音環境。馬塞洛從紐約遠距溝通設計概念，更於農曆春節期間請舞者錄下屬於自己的環境音，包含「房間的寧靜聲」、「麻將聲」、「庭院聲」等，期待能創造屬於表演者獨特的音場。

另外，去年雲門劇場企劃16場的《來雲門跳舞》，由雲門舞者示範舞蹈演變及雲門精選舞作片段，今年進而開發「來雲門」系列，邀請跨域藝術工作者聯合策劃，率先推出《來雲門嘻哈》與《來雲門搖滾》。

預計於6月底至7月初舉行兩周的《來雲門嘻哈》，攜手街舞知名師資BOOGNATION與Maniac，進行為期兩個週末的當代舞及街舞交流及舞蹈營隊。《來雲門搖滾》結合獨立音樂與表演藝術，將在10月初透過搖滾樂貫徹「生活就是要好玩」的態度，催生劇場人與音樂人的跨界派對。預計以全日型的迷你藝術節，邀請有音樂夢的劇場表演者，發揮平常觀眾鮮少見到的音樂才華，以及有劇場夢的搖滾樂手，站上劇場成為主角。

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