雲門鄭宗龍新作《霞》4月揭幕　創造表演者獨特音場

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4月將在國家戲劇院首演的鄭宗龍新作《霞》則因去年意外獲得珍貴的時間打磨，在日本爵士音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》中，發展出兩組舞者兩套節目，結合每一位舞者個人特質與故事發展舞作。鄭宗龍表示說明，因為有時間可與舞者一對一的慢慢工作，過程深刻，創作期相當痛苦，然而《霞》就像是看到人的內心世界積累很多情緒，希望將那些情緒折射出來。
《霞》邀請到美國四座葛萊美獎得主的馬塞洛．阿內茲擔任音場設計，量身打造立體聲音環境。馬塞洛從紐約遠距溝通設計概念，更於農曆春節期間請舞者錄下屬於自己的環境音，包含「房間的寧靜聲」、「麻將聲」、「庭院聲」等，期待能創造屬於表演者獨特的音場。
另外，去年雲門劇場企劃16場的《來雲門跳舞》，由雲門舞者示範舞蹈演變及雲門精選舞作片段，今年進而開發「來雲門」系列，邀請跨域藝術工作者聯合策劃，率先推出《來雲門嘻哈》與《來雲門搖滾》。
預計於6月底至7月初舉行兩周的《來雲門嘻哈》，攜手街舞知名師資BOOGNATION與Maniac，進行為期兩個週末的當代舞及街舞交流及舞蹈營隊。《來雲門搖滾》結合獨立音樂與表演藝術，將在10月初透過搖滾樂貫徹「生活就是要好玩」的態度，催生劇場人與音樂人的跨界派對。預計以全日型的迷你藝術節，邀請有音樂夢的劇場表演者，發揮平常觀眾鮮少見到的音樂才華，以及有劇場夢的搖滾樂手，站上劇場成為主角。