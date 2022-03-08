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大S沒換電話續前緣！你找不到舊愛？內行秒答「這原因」

▲大S閃婚，牽起緣分的關鍵是20年沒換過電話號碼，就有人在網路上問20年前的號碼是BB Call嗎？釣出業界人士出面解答。（圖／大S微博）
▲大S閃婚，牽起緣分的關鍵是20年沒換過電話號碼，就有人在網路上問20年前的號碼是BB Call嗎？釣出業界人士出面解答。（圖／大S微博）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-08 15:57:30｜2022-03-08 16:23:41

大S與舊愛韓星「酷龍」成員具俊曄再續前緣，除了光速閃婚讓人驚訝，另一個引發關注的，是兩人能再度聯繫上的關鍵，就是大S這20多年來都沒有換過電話號碼，才能讓具俊曄有機會再度連絡上大S牽起緣份。就有資深的手機業界人士發文表示：「很多人在問20年前的是電話號碼? 不是BB Call之類的嗎？」達人直接給出正解：「真的就是電話號碼！」同時順勢補充一下小歷史，「Sony Ericsson就是是2001年成立的。」而Sony Ericsson手機的現身，也就代表至少行動電話號碼至少有20年的歷史了，所以真的不是BB Call 啦！附帶一提，如果電話號碼是從「090」改為「0910」，就真的是大戶， 代表著是2001年前申辦的超資深用戶。

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電信業前9月財報出爐，台灣大哥大贏過中華電信蟬聯每股盈餘獲利王寶座。中央社記者江明晏 108年10月9日
▲台灣在2005年3G開台時，同時啟動NP服務。(圖／社內資料照片)
比較讓業界人士驚訝是，以前電話號碼不能NP（攜碼），可以長期電話號碼都沒有動，算是比較厲害的部分！認為藝人為了隱私一直改電話號碼應該是常態。再加上以前換機的消費習慣，大多是綁電信資費購機，在沒有NP服務之前，只要換電信公司，通常會換號碼，猜測大S早期換機習慣可能都在同一電信公司。

台灣從2005年開始電信公司提供NP(Number Portability) 行動號碼可攜服務，NP又可稱「攜碼」，意思是用戶能在「不變更手機號碼」的情況下，直接將門號轉換到別家電信公司，民眾不會因為號碼的問題，受限於單一家電信公司，透過「NP」服務為大家帶來了更多選擇。

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