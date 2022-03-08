高雄＋2　陳其邁：疫情進入第四波已隔離無社區傳播風險

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陳其邁也指出，第四波是從21037家人傳染給同住家人21056大概已經第四波傳染 簡單講 再20913新北個案 因為當時在19665的部分 當時這位20913因為受到20248家庭群聚感染而擴散到新北再擴散到台南高雄傳播鏈造成後續感染 我第一次就講 假如找的到感染源 後續就可以把傳播鏈完整追蹤 所以我們盡可能在高雄採取擴大匡列隔離阻斷社區傳播鏈 確保社區安全。
陳其邁也說，在3/7之後 其實相關新制度上路居家隔離居家檢疫由原來14改10天 自主健康管理7天現在是10+7 高雄市整合一套 居家隔離和居家檢疫入境都是10天隔離7自主管理期間快篩PCR兩個一致，且經過專家會議評估 確保弟10天雖然可以抓到99%以上個案但後續還有2天快篩、預防1%的機率其實兩個都一樣。
另外，陳其邁也鼓勵大家持續打第三劑疫苗，他認為昨天報告香港疫情嚴重就是疫苗施打低第三劑覆蓋低造成重症死亡人數相當多及醫療體系癱瘓，流行疾病最擔心就是這種狀況拜託大家疫苗快打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
陳其邁也說，這段時間高雄市一直做病人分流規畫以因應未來社區流感化狀況，高雄第三劑65以上是65%全國平均60%65以上長輩除了中央補助一二三劑500，為了鼓勵 假如已經準備打第三劑 三月底前高雄市加碼200有打有保佑 沒有打重症死亡比例高。