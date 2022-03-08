台被俄羅斯列不友善國家　李貴敏：政府官員國際觀薄弱

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李貴敏表示，尤其《俄塔社》提及台灣時特別標註，台灣被認為是中國的領土，但1949年以後就由自己的政府統治；如此精確的定位，顯示俄方對於台灣並非不熟悉，也沒有模糊空間。姑且不論原物料會不會因戰事導致價格飛漲，產業今天之所以尚未斷鏈，「蘇貞昌瞎起鬨之前，難道不應該先搞清楚狀況嗎？我們真的一點都不怕反制裁嗎？實質的產業問題，國家利益問題，能直接化約為「做為自由民主一員要承受的」責任嗎？」
李貴敏質疑，單就天然氣需求，就關乎國內能源與電價的天然氣採購；更別提金融市場曝險的千億元債券，這些問題蘇內閣成員想過了嗎？相關政、經、軍風險與衝擊，曾有任何跨部會討論嗎？民進黨官員提醒過經濟、金融「大外行」的蘇貞昌嗎？官員們不知道俄羅斯進口的天然氣佔10.5％？也不知道氖氣等稀有資源仰賴俄羅斯嗎？其他還有煙煤、礦物質石油腦等，真的一點都不受影響嗎？請問蘇院長3月1日針對我質詢時表示「政府會協助」，是怎樣協助？還是仿照慣例拿民脂民膏補貼？
李貴敏說，美國是大國，當然有本事制裁。只是連近在咫尺的歐盟都沒有大動作，遠在千里之外的台灣真的需要湊熱鬧並參與制裁？蘇內閣官員早有美方制裁華為的經驗，難道還不知道台灣廠商即便不在美國主權範圍之內，也要考量到美國是第一大市場，而不得不依據美國「出口管制法令」的規範配合辦理嗎？
最後，李貴敏批評，所以更別再提遭俄國報復，列不友善國家是「榮幸與勳章」、正義之舉獲得認證的言論，這種文青治國的標語，只適合同溫層取暖用。這些蹭烏克蘭熱度的作法，只有政客獲利，倒霉的終究還是台灣人民。