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台被俄羅斯列不友善國家　李貴敏：政府官員國際觀薄弱

▲國民黨立委李貴民表示，學界一再提醒切勿輕舉妄動，民進黨政府依然毫無顧慮地宣布參與國際對俄經濟制裁。（資料照／NOWnews 影音中心）
▲國民黨立委李貴民表示，學界一再提醒切勿輕舉妄動，民進黨政府依然毫無顧慮地宣布參與國際對俄經濟制裁。（資料照／NOWnews 影音中心）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-08 15:46:39｜2022-03-08 15:47:02

俄烏戰框膠著，國民黨立委李貴敏今（8）日表示，學界一再提醒切勿輕舉妄動，民進黨政府依然毫無顧慮地宣布參與國際對俄經濟制裁，遭俄羅斯列為不友善國家，嚴重衝擊國內產業。李直批，驗證民進黨執政團隊，自行政院長蘇貞昌以下的政府官員，國際觀薄弱，無知無能，以致於決策錯誤而損害國家利益及民眾的權益。

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李貴敏表示，國際政治原本就極為現實，各國間博弈也都優先考量自己的國家利益。因此，台灣做為國際企業的供應商，原本就不得不配合美方制裁辦理。但是，「被動」配合與「主動」制裁的後果絕對不同，行政機關切忌輕舉妄動。因為問題根本不在台灣能制裁俄羅斯什麼？而是貿然行動，將使得企業首當其衝，甚至半導體產業中的稀有氣體原料如遭俄羅斯反制裁，核心產業所需的原料如在安全庫存便用殆盡前，不能以合理價格取得，即可能發生斷鏈危機或喪失國際競爭力，其後果絶非行政官員所能承擔。

李貴敏表示，尤其《俄塔社》提及台灣時特別標註，台灣被認為是中國的領土，但1949年以後就由自己的政府統治；如此精確的定位，顯示俄方對於台灣並非不熟悉，也沒有模糊空間。姑且不論原物料會不會因戰事導致價格飛漲，產業今天之所以尚未斷鏈，「蘇貞昌瞎起鬨之前，難道不應該先搞清楚狀況嗎？我們真的一點都不怕反制裁嗎？實質的產業問題，國家利益問題，能直接化約為「做為自由民主一員要承受的」責任嗎？」

李貴敏質疑，單就天然氣需求，就關乎國內能源與電價的天然氣採購；更別提金融市場曝險的千億元債券，這些問題蘇內閣成員想過了嗎？相關政、經、軍風險與衝擊，曾有任何跨部會討論嗎？民進黨官員提醒過經濟、金融「大外行」的蘇貞昌嗎？官員們不知道俄羅斯進口的天然氣佔10.5％？也不知道氖氣等稀有資源仰賴俄羅斯嗎？其他還有煙煤、礦物質石油腦等，真的一點都不受影響嗎？請問蘇院長3月1日針對我質詢時表示「政府會協助」，是怎樣協助？還是仿照慣例拿民脂民膏補貼？

李貴敏說，美國是大國，當然有本事制裁。只是連近在咫尺的歐盟都沒有大動作，遠在千里之外的台灣真的需要湊熱鬧並參與制裁？蘇內閣官員早有美方制裁華為的經驗，難道還不知道台灣廠商即便不在美國主權範圍之內，也要考量到美國是第一大市場，而不得不依據美國「出口管制法令」的規範配合辦理嗎？

最後，李貴敏批評，所以更別再提遭俄國報復，列不友善國家是「榮幸與勳章」、正義之舉獲得認證的言論，這種文青治國的標語，只適合同溫層取暖用。這些蹭烏克蘭熱度的作法，只有政客獲利，倒霉的終究還是台灣人民。

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