大S手機號碼20年沒換？「這原因」堅持不換號：真說中了
大S徐熙媛今（8）日宣布再婚，嫁給1998年「愛不到的那個男人」、也就是韓團「酷龍」成員具俊曄。「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。」撥出20年前留下的手機號碼，這次一聯絡就是一輩子。手機號碼長達20年沒換過，立刻成為今日熱門話題，連藝人炎亞綸都自嘲：「20年內我大概換了5個號碼，難怪還沒結婚」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-08 16:12:44｜2022-03-08 16:17:01
具俊曄接受南韓媒體訪問時透露，去年冬天看到大S離婚新聞後，心情很複雜，抱著關心的心情，找到20多年前的舊號碼，「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。」戲劇性展開讓眾人嘩然，也紛紛檢視自己的手機號碼用了多久。
其實手機號碼10年、20年沒換過的大有人在，歸納網路討論不換號的理由，通常是礙於以下6大原因，而過去經常被視為玩笑話的第六點，如今竟成為人生中的真實故事。不過也有網友哀傷表示：「同樣都沒換門號，別人接到的是初戀，我們接到的是保險」。
1、知道手機號碼的朋友太多了，換號碼要逐一通知，很麻煩。
2、長輩年紀大了，記不住新號碼。或是小孩好不容易會背，換了萬一小孩走失不能報號。
3、手機號碼有特定意義（如生日、幸運數字）。或者好聽又好記，沒事不會想換。
4、還不至於遇到需要斬斷部份人生、一切重來的挫折。
5、工作生活穩定，不用在很多國家地區調動，不須換個地方就換SIM卡。
6、在等一個人，怕未來某一天對方找不到自己。