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充電再出發！東南亞勞工學習數位新技能　疫後職場先卡位

▲因應後疫情時代的數位轉型，許多東南亞勞工都報名了國家或企業開辦的新技能培訓班，要在職場搶先卡位。（圖／翻攝自雅加達郵報）
▲因應後疫情時代的數位轉型，許多東南亞勞工都報名了國家或企業開辦的新技能培訓班，要在職場搶先卡位。（圖／翻攝自雅加達郵報）

記者李澍/綜合報導

2022-03-08 17:10:17

新冠肺炎疫情加速各國數位轉型的步調，許多過去仰賴人力的職缺被人工智能取代，面對職場力的轉變，部分東南亞國家或企業開辦數位技能培訓班，希望後疫情時代勞工能在職場搶先卡位。 

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根據國際勞工組織（International Labor Organization，ILO）統計，疫情引發的全球失業潮相當嚴重；在疫情之前，全球失業人口為1億8600萬人，到了2022年，失業人口上看2億700人。

尤其許多企業在疫情期間不得不進行機械自動化、智慧工廠、智慧客服等數位轉型，許多勞工因為工作被機器取代而失業。世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）在2020年一份報告中提到，至2025年，有8500萬個工作將會被機器取代，9700萬個與新科技相關的角色會誕生。顯然，若不提升新技能，失業人口恐會不斷增加。

為了留住人才、穩定就業，東南亞國家如新加坡、馬來西亞等國都針對新興產業像是資訊科技、健康照護、綠色經濟，提供培訓課程。以馬來西亞來說，去年啟動了「數位經濟藍圖計劃」，規劃了10億令吉（約新台幣68億0045萬元），提供馬國人民相關技職課程與培訓。此外，科技巨頭如微軟、谷歌、亞馬遜或是IBM也都開設全球課程，要培訓科技人才。

在新加坡從事客服與金融相關工作，47歲的Jaya Latchmi Mutusammy受訪時表示，在疫情期間，雙親身患疾病必須頻繁進出醫院，同時也看見專業醫療照護的需要，因此報名了政府開辦的未來技能證照班（SkillFuture）；經過培訓，現在已經在診所擔任助理。他強調，隨著疫情加劇，對於醫療照護人員的迫切性越來越高，因此又參與了課程，學習抽血的技能，因為不想落於人後。

世界經濟論壇的報告提醒，即使學習數位技能的人口在增加，但有更大一部分人無法接觸到這類型的課程，這恐會擴大社會經濟的不平等。印度人力資源公司TeamLease的人員Rituparna Chakraborty表示，如果政府跟企業無法培力勞工，讓他們能夠重回就業市場，社會與經濟將會出現嚴重不均。

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