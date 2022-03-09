男星發現帳務造假「被車撞死」 《太陽》復仇過程超狗血
韓劇《太陽的季節》由吳昶錫、尹素怡主演，講述金六月（吳昶錫 飾）在負責企業會計監查時，意外發現帳務造假，準備揭發被掩蓋的不當行為竟遇上死亡車禍，九死一生後改名為「吳太陽」並展開復仇，也與尋找他死亡真相的女友尹詩月（尹素怡 飾）重逢。吳昶錫作為主角，從遇車禍後轉變為復仇這過程，他覺得很有意思，對演員來說不會覺得倦怠，反而能從角色的詮釋上找到挑戰性。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-09 10:30:00
吳昶錫表示因一般的日日劇大多以女性復仇故事為中心，但《太楊》卻是以「男人的復仇」為主題，這打破常規的劇情讓他動念接下戲約。劇中多數場景都到很遠的地方拍攝，最讓吳昶錫印象深刻的戲，是遭人開車追撞，最終整輛車失控撞入河裡，他表示因為在一般日日劇很少有這種規模，彷彿像在拍迷你劇集，覺得很有趣，一點也不覺得累。
吳昶錫拍攝《太陽》同時參與實境節目《戀愛的滋味2》，常常出外景，所以須在拍戲休息時錄影，體力因此透支，但在拍攝結束後，也與模特兒李彩恩公開「正式決定在一起」的消息，對此他表示大家關注這段戀情，可能會為女方帶來困擾，所以想低調在一起就好，而這份貼心與他在《太陽的季節》所飾演的金六月，一心想保護女主角尹詩月不謀而合。
吳昶錫在婦女族群有著男神般的高人氣，他謙虛表示，認出他的人若是婆婆媽媽的話，感受格外不同，對方的歡呼跟回應更為熱情，真的非常感謝。《太陽的季節》描繪集團的激烈權力鬥爭，孤兒金六月展開復仇，劇中充滿著相互欺騙與背叛，卻又是一個浪漫的愛情故事，《太陽的季節》3月9日晚間7點在中天娛樂台播出。