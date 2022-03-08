90歲病患血便3個月 3D腹腔鏡手術切除癌細胞治癒
中國醫藥大學新竹附設醫院表示，90歲的劉爺爺去年九月開始出現腹痛及血便等症狀，求診該院消化科醫師范峻維，建議大腸鏡檢查，在盲腸處發現4.7公分*3.8公分的惡性腫瘤，跨科室由大腸直腸外科邵彥誠醫師以3D腹腔鏡手術切除，劉爺爺手術後第六天就出院回家，恢復狀況良好，目前回門診持續追蹤。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-03-08 16:45:26
邵彥誠醫師表示，超高齡病患及家屬通常會擔心手術帶來的風險，不斷隱忍的結果，反而讓病況更惡化。考量到劉爺爺已經高齡90歲，邵醫師和病患以及家屬討論，術前特別安排心臟超音波確認心臟功能沒問題，也安排呼吸訓練器，在手術前練習深呼吸，避免術後發生可能的肺炎併發症，術後可以馬上運用幫助呼吸功能。
劉爺爺經過心臟超音波評估和呼吸訓練器訓練後，狀況穩定，因此，邵彥誠醫師以3D腹腔鏡微創手術，切除右側結腸並清除鄰近所有淋巴結，手術後，劉
爺爺隔天就可以下床活動，手術恢復良好，每天也非常認真繼續使用呼吸訓練，手術後第六天即出院回家。
邵彥誠醫師指出，目前醫療科技進步， 3D 腹腔鏡手術再配合手術前的訓練和準備，超高齡患者也有不錯的預後，建議患者如果發現有血便現象，一定要儘速就醫，不要因為年齡高就繼續隱忍，放棄治療。希望以劉爺爺的例子鼓勵其他病友，「劉爺爺做得到，你也可以做得到。」