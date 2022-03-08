羅巧倫床照遭公審　「最壞小三」慘被痛毆2小時

苗真在《黃金歲月》展開正宮的逆襲，在丈夫王燦的生日派對，揭發他跟閨密羅巧倫的不倫戀，兩人私密床照全都曝光。羅巧倫回想拍攝那一天，心情像搭雲霄飛車一樣驚險萬分，尤其自己要被毆打、被扯頭髮，最後無力到推不開對方， 看到所有人都投入在演出中，為了把劇情堆疊到最高潮，什麼辛苦都拋在腦後了，但也累到喊話：「以後不要演小三，太慘了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-08 19:00:00
陳夙雰表示這一場戲拍完回家她一直念經，要好好消業障，因為自己竟然把弱女子羅巧倫打趴在地，還騎在她身上狂毆，加上羅巧倫體重很輕，所以一推她的時候，羅巧倫就會被推走，讓大家嚇傻，不僅如此，自己還要像潑婦一樣「天女散花」，將水及瓜子撒在她臉上，讓她滿臉全豆花，狼狽不堪，「女女打架」的戲拍了長達2個多小時，讓兩人氣喘吁吁，當導演喊卡的時候，陳夙雰忍不住紅了眼眶上前抱她說「辛苦了」。
演活偷吃軟男「駿生」的王燦，表示這一場重頭戲真的像打仗一樣「身心俱疲」，尤其被大家輪番上陣的毆打、賞巴掌，讓他一度眼花撩亂，而且除了這些必備懲罰的手段之外，現場還有氣球壓臉，讓極度害怕氣球的王燦冷汗直流，他說當臉被壓在氣球上，那個壓力讓他全身不斷的發抖，但也忍不住稱讚導演：「這個報應真的有夠創新的。」
讓王燦印象深刻的是，陳夙雰在劇情中沒有設定要打他，但因為她一句台詞突然忘記了，正當大家想說「天啊要NG了」，說時遲那時快，她竟然上前打了他兩拳後，台詞自然迸出來，也順利的完成這一場戲。