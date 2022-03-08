週三清晨還是冷！這區恐現10℃以下低溫 一路晴朗到下週
中央氣象局指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，週三（3/9）清晨各地氣溫仍然明顯偏低，預估中部以北及宜蘭地區低溫僅攝氏12到14度，南部及花東地區低溫約攝氏15到17度。特別值得提醒的是，在桃竹苗及花蓮局部地區，不排除出現攝氏10度以下低溫，提醒民眾仍要留意做好保暖工作。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-08 18:23:49｜2022-03-08 18:27:41
氣象局預報員黃恩鴻指出，週三白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫會逐步回升，預估高溫可達攝氏23到25度，且逐日上升，到了這個週末，中部以北地區高溫可達攝氏27到28度，南部地區更有攝氏30度左右，東部地區高溫約攝氏25度。要留意的是西半部地區日夜溫差相當大，早出晚歸的民眾記得多加件衣服保暖。
黃恩鴻說，到下週二（3/15）之前由於沒有明顯的天氣系統影響，台灣附近轉吹東風，各地大多都是多雲到晴穩定天氣，白天陽光露臉適合洗衣曬被，僅東半部地區偶有零星短暫雨，但雨勢也不會太大。預測下週一、週二之間可能有一個小天氣系統掠過北部地區，使得北台灣雲量稍多一些，但整體而言並沒有太大的影響。