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蘇貞昌引述情詩酸孫中山　國民黨：國父全集沒這首

▲行政院長蘇貞昌今日赴立院總質詢，引述孫中山情詩，但國民黨說查無此詩。（圖／資料照片）
▲行政院長蘇貞昌今日赴立院總質詢，引述孫中山情詩，但國民黨說查無此詩。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-08 18:26:26

行政院長蘇貞昌今（8）日到立院進行施政報告總質詢，民進黨立委林宜瑾質詢詢問蘇貞昌對於婦女節的看法，蘇貞昌引述孫中山的詩文並酸，自己不會拐跑大金主女兒。對此，國民黨黨史館主任林家興表示，經查證資料，《國父全集》內並無收錄該詩，訛傳機會高，搜尋該詩出處多為中國大陸近年文章轉傳引用，以及出現在中國大陸電視劇情中稱是孫中山所做。

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蘇貞昌在國會殿堂上引用孫中山情詩片段：「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊點燃多少家庭、新的一天，把零零碎碎縫補成美麗；人類生了女人，女人卻生了全人類。這個世界如果沒有女人，將少了50%的真、70%的善、100%的美」。

蘇貞昌酸說，這不是他寫的詩，不敢掠美，作者跟他一樣做政治工作，曾經公開的講愛女人勝過讀書，作者很有魅力、口才很好，到處募款，有大金主的女兒愛上作者，還把人家拐跑了，這個人大家都認識，就在上面，意指掛在立院上的國父孫中山遺像。

林家興表示，經查證資料，《國父全集》內並無收錄該詩，且文筆體裁與國父孫中山先生過往所寫詩作大相徑庭，訛傳機會高，搜尋該詩出處多為中國大陸近年文章轉傳引用，以及出現在中國大陸電視劇情中稱是孫中山所做；建議蘇院長在國會殿堂，應花更多時間關心高雄、台南缺電等民眾高度關心的議題。

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