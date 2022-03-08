COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

民團籲立家事服務法　勞動部認：推動專法有困難

▲勞動部透過新聞稿回應，目前各界對「家事服務法」內容尚未有具體共識，推動專法有其困難。（圖／記者賴志昶攝）
▲勞動部透過新聞稿回應，目前各界對「家事服務法」內容尚未有具體共識，推動專法有其困難。（圖／記者賴志昶攝）

記者許若茵／台北報導

2022-03-08 19:05:24

台灣移工聯盟（MENT）今（8）舉行記者會，喊話應儘速通過「家事服務法」，改善家務移工勞動條件，留住人才。對此，勞動部透過新聞稿回應，目前各界對相關內容尚未有具體共識，推動專法有其困難，但還是會循序推進各項家事移工權益保障措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《四方報》報導，勞動部先前推出「移工留才久用方案」，訂定薪資及技術門檻開放移工申請永居。不過，由於薪資門檻高於現行移工薪資水準，引發不少勞團質疑，台灣移工聯盟今到勞動部前舉行記者會，喊出「家務移工沒保障，中階永居都是空」口號，要求改善家務移工勞動條件，才是留住人才的根本之道，呼籲儘速通過《家事服務法》。

對此，勞動部指出，受僱於個人的家事勞工，因工作型態、工作時間、休息時間與受僱於事業單位的勞工明顯不同，適用現行《勞動基準法》，有窒礙難行之處。又因家事勞工工作場所主要於家庭內，工作時間與休息時間不易釐清，且各界對於相關規範內容未有具體共識，雖然現階段推動專法有其困難，但會就各相關議題，循序推進各項家事移工權益保障措施。

勞動部解釋，為提升外籍家庭看護工權益保障，目前已規定外國家事勞工來台工作前，應與雇主簽訂書面勞動契約，且約定事項已包含雇主應提供足夠休息時間、每7天應給1天休假，並於立法院通過《勞工職業災害保險及保護法》後，已將家事移工納入適用範圍。

勞動部表示，為保障看護工休假權益，已推動聘僱外籍看護工家庭使用喘息服務，自109年12月1日起聘僱外籍家庭看護工失能者，經評估長照需求等級為2至8級者，如移工短期休假，均可申請喘息服務，另為提升家事移工薪資，考量國內薪資環境變化，本部近期持續與移工來源國研商，將在兼顧移工權益與雇主負擔下，調整家事移工薪資。

勞動部也強調，為補充我國中階技術人力需求，與相關部會多次協商並經行政院核定辦理移工留才久用方案，家庭看護工轉中階技術工作應達一定薪資門檻及與技術條件，且得依移民法規定申請永久居留，以提升家庭看護工權益。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀