民團籲立家事服務法　勞動部認：推動專法有困難

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對此，勞動部指出，受僱於個人的家事勞工，因工作型態、工作時間、休息時間與受僱於事業單位的勞工明顯不同，適用現行《勞動基準法》，有窒礙難行之處。又因家事勞工工作場所主要於家庭內，工作時間與休息時間不易釐清，且各界對於相關規範內容未有具體共識，雖然現階段推動專法有其困難，但會就各相關議題，循序推進各項家事移工權益保障措施。
勞動部解釋，為提升外籍家庭看護工權益保障，目前已規定外國家事勞工來台工作前，應與雇主簽訂書面勞動契約，且約定事項已包含雇主應提供足夠休息時間、每7天應給1天休假，並於立法院通過《勞工職業災害保險及保護法》後，已將家事移工納入適用範圍。
勞動部表示，為保障看護工休假權益，已推動聘僱外籍看護工家庭使用喘息服務，自109年12月1日起聘僱外籍家庭看護工失能者，經評估長照需求等級為2至8級者，如移工短期休假，均可申請喘息服務，另為提升家事移工薪資，考量國內薪資環境變化，本部近期持續與移工來源國研商，將在兼顧移工權益與雇主負擔下，調整家事移工薪資。
勞動部也強調，為補充我國中階技術人力需求，與相關部會多次協商並經行政院核定辦理移工留才久用方案，家庭看護工轉中階技術工作應達一定薪資門檻及與技術條件，且得依移民法規定申請永久居留，以提升家庭看護工權益。