逆風！UNIQLO不撤50間門市 創辦人：俄人需要生活
俄羅入侵烏克蘭，西方國家紛紛對俄國祭出制裁，許多大型零售商店一夕之間在俄羅斯暫停營業，不過日本優衣庫（UNIQLO）卻未跟上抵制風潮，創辦人柳井正表示，衣服是生活必需品，不應該剝奪其基本需求。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-08 19:13:00
綜合外媒報導，針對目前對俄羅斯制裁以及抵制潮，UNIQLO的母公司迅銷公司（FastRetailing）發言人表示，公司將會密切注意情勢發展，但現階段沒有中止營運計畫。目前UNIQLO在俄羅斯有約50間門市。
UNIQLO創辦人柳井正則表示，他堅持反戰的立場，認為每個國家都應該反戰，且展現對烏克蘭的支持，任何意圖分化世界的行為，反而會強化團結。但柳井正同時指出，「衣服是生活必需品，俄羅斯人同有生活權利。」
柳井正坦言，對於世界情勢迫使企業做出政治選擇的趨勢感到質疑。去年4月許多企業因人權問題，宣布不會使用新疆棉，柳井正拒絕對於相關議題表達意見。但當時美國禁止以新疆棉做為原料之後，便以強迫勞動為由，在海關查扣一批UNIQLO貨物，另外UNIQLO及ZARA都面臨被法國政府調查的情況。
在俄羅斯入侵烏克蘭之後，包括ZARA、H&M、愛迪達、蘋果、NIKE等公司都退出俄羅斯，關閉在俄國的銷售業務。